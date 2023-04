Zimbashop is na negen jaar terug in Roeselare: “Nu zijn we meer dan een skatewinkel”

Negen jaar nadat de winkel in de Sint-Amandsstraat de deuren sloot, is Zimbashop helemaal terug in Roeselare. Elsy Mahieu en Kelly Decleire, die al een dergelijke zaak in Kortrijk runnen, openden vrijdagochtend een tweede Zimba in de Delaerestraat. “Vroeger stonden we vooral bekend als winkel voor de skaters, maar ons aanbod is nu zo uitgebreid dat kinderen tot hippe opa’s en oma’s hier kledij en schoenen vinden.”

De Zimba in de Sint-Amandsstraat groeide in twintig jaar tijd uit tot een echte naam in Roeselare. Het startte aanvankelijk als Afrikaans winkeltje, maar al snel werd het de favoriete plek van heel wat skaters. Zij trokken er vroeger massaal naartoe om er hun favoriete trui of schoenen te vinden.

Succesvol concept

Het concept sloeg aan. Nadat Zimba geboren werd in Roeselare, kwamen er ook winkels in Kortrijk, Gent en Oostende. Negen jaar geleden stopte de voormalige eigenares. “We kregen de kans om haar winkels over te nemen. We kozen ervoor om te starten in Kortrijk. Het pand in Roeselare was jammer genoeg niet meer geschikt om hier het Zimbaverhaal verder te schrijven”, aldus Elsy Mahieu (42) uit Ledegem en Kelly Decleire (42) uit Dadizele.

Snelle start

De winkel in Kortrijk draait nu al negen jaar op volle toeren. “Heel veel Roeselaarse klanten van vroeger gaven aan dat ze het wel jammer vonden dat ze hier niet meer konden langskomen.” Elsy en Kelly speelden dan ook met het idee om in Roeselare op zoek te gaan naar een locatie voor een tweede winkel. Die vonden ze enkele weken geleden in de Delaerestraat. “Alles is heel erg snel gegaan. In een mum van tijd hadden we hier opnieuw een Zimbashop.”

Dat ‘de Zimba’ terug is in Roeselare lokt bij heel wat klanten van weleer nostalgie op. “Je voelt dat heel veel mensen de terugkeer fantastisch vinden. We hopen dat ze snel de weg naar hun favoriete winkel weer vinden.”

Uitgebreid aanbod

Die ziet er wel wat anders uit dan negen jaar geleden. “Vroeger stonden we echt bekend als skatewinkel, nu is het aanbod erg uitgebreid. Momenteel focussen we ons vooral op volwassenen, maar het is de bedoeling dat zowel een 8-jarige als een hippe oma of opa hier leuke kledingstukken, schoenen of accessoires vinden.” Maar ook voor skaters zijn er nog steeds leuke objecten. Zo verkopen Elsy en Kelly leuke petten.