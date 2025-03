Zilverbergkoor in Rumbeke viert jubileum

‘Boordevol Muziek’ is de titel van het jubileumconcert dat het Zilverbergkoor op zondag 30 maart brengt naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het koor.

“Ons koor werd in 1975 onder impuls van de toenmalige pastoor van de Zilverberg opgericht. De exacte datum is in december maar op vraag van de deken hebben we ons feest wat vroeger op de kalender geplaatst. In het najaar viert Het Mannahuis de dertigste verjaardag en dan werken alle koren van de stad, ook wij dus mee, aan de viering daarvan mee”, aldus Ludo Bagein.

Kerkleven veranderd

“Bij de start was het Zilverbergkoor een puur parochiekoor dat de eucharistievieringen van de hoogdagen opluisterde, maar de voorbije jaren zijn we steeds meer geëvolueerd naar een koor dat profane en religieuze gezangen combineert. Die verandering van partituren komt uiteraard omdat het kerkleven is veranderd, maar ook onze koorleden zelf waren almaar meer vragende partij om naast de vieringen ook andere liederen te zingen. Een voorbeeld daarvan is ons concert ‘At The Movies’ waarbij we grasduinden in de filmmuziek.”

“Die keuze zorgde ervoor dat we in tegenstelling tot veel andere koren onze vijftigste verjaardag wél haalden. Het Zilverbergkoor telt momenteel 31 zangers. Na een oproep voor nieuwe leden, onder andere in De Weekbode, mochten we dit jaar drie nieuwe bassen verwelkomen. Als we nu ook nog de groep tenoren kunnen versterken, kunnen we ook de volgende jaren aan.”

Open repetities

“We kunnen onze leden mooie concerten aanbieden, ook vaak samen met andere koren. Recent zongen we nog met het koor Laudato Si van de Onze-Lieve-Vrouweparochie dat ook onder de leiding staat van dirigent Kristof Desmet. Hij stelde voor ons jubileumconcert een mooi programma samen, waarbij hij liederen uit ons archief combineerde met nieuw werk. We worden bijgestaan door Astrid Troubadour, een kleinkunstkwartet uit Kortemark. De titel van ons concert, ‘Boordevol Muziek’, haalden we uit een song van Benny Neyman.”

“De mensen van de Zilverberg zullen allicht wat vreemd opkijken van de locatie van ons feestconcert. De kerk van de Zilverberg is te klein voor ons optreden. Naast een podium voor het koor en eentje voor de begeleidingsgroep zou er te weinig plaats zijn voor het publiek. Daarom wijken we uit naar de Sint-Petrus en Pauluskerk in Rumbeke”, besluit Ludo Bagein.

Iedere tweede dinsdag van de maand is er een open repetitie waar kandidaat leden welkom zijn.