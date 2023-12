Zilleghemse Revue uitgesteld naar februari door rattenplaag

Showgroep The Spotlights heeft een nieuwe hoofdregisseur. Tatjana Bonte nam de fakkel over van Daniel Becue. “Normaal zouden we dit weekend de Zilleghemse Revue opvoeren, maar door de rattenplaag is die uitgesteld naar 16, 17 en 18 februari.”

Normaal zou de Zilleghemse Revue van showgroep The Spotlights op 15, 16 en 17 december doorgaan in De Groene Meersen. Maar door de rattenplaag die momenteel heerst in De Groene Meersen, werden de shows uitgesteld naar 16, 17 en 18 februari. “We waren er allemaal even niet goed van, maar het is nu zo”, zegt Tatjana Bonte (35). De Aartrijkse, die ook coach en hoofdmajorette is van de majorettes van fanfare Hoger Op uit Aartrijke, is de nieuwe hoofdregisseur van The Spotlights. “Ik nam de fakkel over van Daniel Becue. Daniel is wel nog altijd actief als mederegisseur, samen met Bernadette Kempe, Christine De Wulf, Evelien Rondelez en Sander Deschuymere.”

Nog iets nieuws, is dat The Spotlights voor het eerst hun Zilleghemse Revue drie dagen opvoeren, terwijl dat in het verleden maar twee dagen was. “We zaten telkens met volle zalen, dus hebben we de vrijdag er aan toegevoegd.” Showgroep The Spotlights brengt in februari zijn 41ste show. “In 2014 werd de naam ‘kerstshow’ veranderd naar Zilleghemse Revue. Om de simpele reden dat we eigenlijk geen kerstnummers brengen. We zijn ook blij dat onze revue de coronacrisis heeft overleefd. We zijn nog een van de weinigen die een revue brengen trouwens.”

“Wat ons zo uniek maakt, is dat we alles zelf doen”

The Spotlights hebben 76 actieve leden die meewerken aan de Zilleghemse Revue. “Wat ons zo uniek maakt, is dat wij alles zelf doen met onze eigen leden. De bemanning bij de ingang, de bonnetjes, de bar en de keuken. Maar ook de kleedsters, de toneelmeesters, de mensen die klank en licht verzorgen en dan nog onze mensen die op het podium staan. De choreografie van de dansnummers wordt door onze eigen leden gemaakt. Dat zijn Kim Clarisse, Natalie Dumon, Matthias Vandewiele en Lieselotte Casier. De presentatie gebeurt door Michel Dufour en Bernadette Kempe.”

Op reis

De voorzitter van The Spotlights is sinds 2004 Danny Clarisse. Hij vormt het bestuur met Bram Blondelle, Kurt Zutterman, Pieter Bolle, Donald Dejonghe, Els Kempe en Ann Seynaeve. Het thema van de nieuwste show is ‘The Spotlights gaan op reis’. De show duurt drie uur, een pauze van een halfuur is inbegrepen. De shows op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari starten om 19.30 uur en op zondag 18 februari beginnen The Spotlights er aan om 15 uur. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 12 jaar 7 euro.

Tickets en info: 050 20 05 27.