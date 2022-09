Zij zoeven zondag in een zotte zeepkist: vier West-Vlaamse teams racen op circuit Spa-Francorchamps

Maak plaats, Max Verstappen en Lewis Hamilton! Zondag palmen honderden waaghalzen het Formule 1-circuit van Spa-Francorchamps in voor misschien wel de gekste wedstrijd ter wereld: de zeepkistenrace van Red Bull. Zeventig teams strijden er voor eeuwige roem. Onder hen ook vier uit (je raadt het nooit)… West-Vlaanderen.

The Christmas Cruisers uit Ieper

(foto WK)

Chris Horré, leerkracht aan het VTI Ieper, vormt samen met oud-leerlingen Jasper Levrouw, Lowie Lesschaeve en Jasper Persyn The Christmas Cruisers. De teamgenoten vonden elkaar in hun gezamenlijke passie voor modelvliegen. “We zijn goede vrienden geworden, af en toe trekken we er samen op uit. Vijf jaar geleden hebben we ons geweldig geamuseerd met een eerdere zeepkistenrace, zo hebben we elkaar nog op een andere manier leren kennen. Ons showgehalte kon toen wel wat hoger, dus kozen we ditmaal voor een thema waar veel mee aan te vangen valt.”

“We trokken onze stoute schoenen aan en gingen onze motivatiebrief verkleed als kerstelfjes persoonlijk afgeven bij Red Bull. De zeepkist zelf – de slede van de Kerstman – is heel gedetailleerd. We bouwden zelfs een bijhorend decor met open haard en kerstboom, pakjes incluis. Voor de toeschouwers hebben we sneeuwconfetti in petto. We gaan straks dus niet voor de beste tijd, maar wel voor de mooiste zeepkist. En voor de West-Vlaamse eer natuurlijk”, knipoogt Chris, die recent ook papa werd. “Het moest dus allemaal tussen de pampers door gebeuren.” (lacht)

Team Foxies uit Zwevegem

(gf)

Lara Verhulst, Evelyne Depuydt, Pieter Van De Velde en An-Sofie Bonte vertegenwoordigen als Team Foxies hun bedrijf Moonfox uit Zwevegem. “We zijn een jong, dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen van displays en verpakkingen op maat. We verdelen ook Red Bull-promomateriaal. Het idee om mee te doen aan de zeepkistenrace is eigenlijk al grappend begonnen. We worden toch nooit geselecteerd, dachten we, maar kijk…”

Team Foxies werd uit meer dan achthonderd inschrijvingen tóch geselecteerd om deel te nemen aan de gekste race van het land. Qua teambuilding kan dat wel tellen. “Hoewel we nog altijd in de eerste plaats meedoen voor het plezier en de ervaring, toch nemen we de uitdaging intussen wel bloedserieus”, zegt marketingverantwoordelijke An-Sofie. “Want creatieve oplossingen bedenken, dat is waar we als bedrijf voor staan. Met onze deelname aan de zeepkistenrace willen we laten zien hoe fantasierijk en origineel er met karton ontworpen kan worden. Ik kruip straks samen met collega Lara in de cockpit maar dit is echt teamwork.”

4 Digits uit Rumbeke

(foto WK)

Thimo Planckaert, Melvin Devos, Bennert Maertens en Andres Sabbe zijn vier Rumbeekse jeugdkameraden met een passie voor elektronica. 4 Digits is de naam van hun team en ze zijn hiermee niet aan hun proefstuk toe. Een paar jaar geleden haalden ze onze krant al eens met een zelfgebouwde elektrische vierwieler. “Nu we alle vier bijna afstuderen, leek de zeepkistenrace ons een leuk en nieuw vriendenprojectje. Dat filmpje met Wout van Aert, in een zeepkist op Spa-Francorchamps, trok ons helemáál over de streep. Met twee programmeurs in spe, een bachelor in de autotechnologie en een toekomstige ontwerper vormen we met ons vierkoppig team een uitstekende match”, zegt Bennert.

“We zijn eerst op zoek gegaan naar sponsors en een gocart voor het basisframe waarop we voortbouwden. Onze grootste vijand: het gewicht. De zeepkisten mogen immers niet zwaarder zijn dan tachtig kilo. Maar die van ons is uiteindelijk wel een erg solide kist geworden, met een heel aerodynamisch design. De eindmeet halen, daar nemen we dus geen vrede mee; we gaan voor de snelste tijd! De categorie beste openingsdansje zullen we in Francorchamps wijselijk aan ons voorbij laten gaan.”

D’hiet Piraat uit Brugge

(gf)

Met D’hiet Piraat wilden Bart De Groote en Willem en Niels Vercaemst hun goede vriend Thomas D’hiet – vandaar de teamnaam van de Bruggelingen – een onvergetelijke verjaardag bezorgen. “Hij wordt dertig en heeft er altijd al van gedroomd om eens op het circuit van Francorchamps te rijden, alleen had hij nooit gedacht dat hij dat in een zeepkist zou doen”, glimlacht Bart. Naar het schijnt is híj de handigste van de vier.

“Ik móest dus wel meedoen”, knipoogt hij. “Met ons vieren vormen we overigens een perfecte combinatie van humor en handigheid. Gek maar geniaal, zeg maar. En onze piratenboot mag dan misschien niet zo gestroomlijnd zijn, stevig is hij zeker wel. We hebben vroeger genoeg gesjord bij de scouts en met Niels hebben we bovendien een echte ingenieur aan boord. Ook mijn pluspapa stak mee de handen uit de mouwen. En onze goede vriend Thomas? Hij vond het het beste verjaardagscadeau ooit! Nu alleen nog een mooie tijd neerzetten.”