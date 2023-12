Zij werken zodat wij kunnen feesten op oudejaar

De kroketten en prosecco van kerst zijn nog niet helemaal verteerd en het is alweer tijd voor oudejaar. Maar terwijl wij de voetjes onder tafel schuiven, gezellig samen aftellen en een dansje placeren, zijn er ook mensen die werken om het feestgedruis goed te laten verlopen. Wij spraken met spoedarts Ines, taxichauffeur Koen en gogo-danseres Emily.

Taxichauffeur Koen: “Vanuit mijn taxi genieten van vuurwerk”

Koen Vandewalle (54) begon tien jaar geleden Taxibedrijf Vandewalle in Kortemark, samen met zijn vrouw Anita Dewilde. Vandaag werpt zoon Laurens zich op als zaakvoerder, maar Koen denkt nog lang niet aan ophouden. Zo rijdt hij ook op oudejaarsnacht passagiers rond, en met plezier: “Voor mij is dat een avond als een andere”, vindt hij. “Ik doe het al zo lang als we de zaak hebben, samen met enkele andere chauffeurs. We zitten geen minuut stil die nacht, maar dat is op andere dagen ook het geval omdat we sowieso met een reserveringssysteem werken.” Het valt hem op dat vooral ook jongeren een taxi boeken op oudejaarsnacht. “In groepjes veelal, om de kosten te verdelen. Maar het is duidelijk dat veel mensen tegenwoordig rekening houden met het feit dat je niet kunt drinken én rijden.” In al die jaren heeft hij nooit iets bijzonders beleefd op oudejaar, al is het ook altijd wel duidelijk dat velen een glas te veel op hebben. “En dan zwanzen ze tegen de chauffeur inderdaad, maar dat hoort er een beetje bij”, lacht hij. Dat hij zich de feestpret zelf moet ontzeggen, vindt hij niet erg: “Neen, voor mij is dat allemaal niet nodig. Bovendien zie ik om middernacht overal vuurwerk vanuit mijn auto, daar hou ik wel van. Wij vieren dan thuis op Nieuwjaar zelf, want dan werken we niet.” (NBB)

Koen Vandewalle: “Het is duidelijk dat veel mensen tegenwoordig rekening houden met het feit dat je niet kunt drinken én rijden.” © Kurt Desplenter Foto Kurt

Urgentiearts Ines: “Mijn man leren kennen tijdens shift op oudejaar”

Ines Lamote (37) werkt sinds zes jaar als urgentiearts in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Sindsdien heeft ze al twee keer gewerkt op oudejaarsnacht en dat doet ze nu opnieuw. “Ik kies daar doorgaans zelf voor. Dan ben ik zeker thuis met Kerstmis, wat ik belangrijker vind”, klinkt het. Oudejaarsnacht is doorgaans druk op de spoedafdeling. Ines telt dan vooral verzwikte voeten door hoge hakken, valpartijen door dronkenschap, gewonde handen door oestermessen… En naargelang de nacht vordert veel mensen die teveel gedronken hebben en slachtoffers van verkeersongevallen. “Mijn collega Thijs zegt altijd: Lamote, als jij nachtdienst hebt, is het altijd immens druk of loopt het vol speciale gevallen. We werken allebei op oudejaar, ik ben al benieuwd wat de nacht gaat brengen.”

Onder verplegers en dokters is de sfeer op oudejaar wat meer uitgelaten dan op andere avonden. “We proberen het altijd gezellig te maken en wat hapjes en een koude schotel te voorzien”, vertelt Ines. “We proberen dan ergens in de nacht even vrij te maken om samen met een glaasje niet-alcoholische cava te klinken en iets te eten.” Of haar iets is bijgebleven van een voorbije oudejaar in dienst? “De eerste keer dat ik op oudejaar werkte in Ieper kreeg ik toevallig de eerste drie zoenen na middernacht van een chirurg. Ondertussen is hij mijn partner en hebben we samen een dochtertje”, lacht ze. (NBB)

Ines Lamote: “Ik kies zelf voor werken op oudejaar, ik ben liever thuis voor het kerstfeest.” (foto Christophe De Muynck)

Go-go danseres Emily: “Voelt niet als werk”

Emily Verhulst zet het nieuwe jaar al dansend in. De 26-jarige schoonheidsspecialiste uit Gistel werkt in bijberoep als gogo-danseres en luistert zondagavond de nieuwjaarsviering in danscafé Coulissen in Brugge op. “Gogo-dance is een vorm van dansen met heel extravagante kleren en accessoires”, legt de danseres uit. Ze helpt meteen ook een misvatting de wereld uit. “Gogo-dance heeft niks met erotiek te maken. Het enige dat wij doen, is de feestvierders opzwepen met een spectaculaire dansshow.” Dat ze moet werken tijdens oudejaarsnacht, vindt Emily helemaal niet erg. “Integendeel, ik dans ontzettend graag. Het voelt dus niet als werken. Bovendien gaan mijn vriend en enkele vrienden mee, dus we kunnen het toch een beetje samen vieren. Aftellen doen we eerst nog samen thuis. Om dan om vijf minuten na middernacht naar Brugge te vertrekken.” (lacht) Eindigen doen we met een laatste misvatting. “Neen, ik word niet constant lastiggevallen door zatte mannen”, lacht Emily. “Dat valt eigenlijk ongelooflijk goed mee. De mensen zijn vooral heel vriendelijk en vragen hooguit om een foto met mij. Er staat sowieso altijd iemand van de security in mijn buurt en ook mijn danspartner Robin is nogal gespierd. Erger dan iemand die in mijn billen kneep, maakte ik dus nog niet mee.” (TV)