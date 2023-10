Zij leren ons minder vlees te eten: Sarah en Anton zijn de gezichten van eerste Week zonder Vlees

Plantaardige voeding uit het verdomhoekje halen: dat is de missie van Sarah Claeys en Anton Huilmand, het ambitieuze duo achter cateringbedrijf Vegansa. Als West-Vlaamse ambassadeurs van de eerste Week zonder Vlees in ons land gaan ze voluit én met succes door op die weg.

Van maandag 23 tot en met zondag 29 oktober vindt in ons land de eerste Week Zonder Vlees plaats. Het initiatief komt overgewaaid van bij onze noorderburen, waar het al sinds 2018 bestaat. Nu springt ook België op de kar, als eerste land in de Europese Unie. Bedoeling is de vleesconsumptie te doen dalen en zo een bijdrage te leveren tot de klimaatdoelstellingen.

De Week zonder Vlees krijgt ambassadeurs in elke provincie. Voor West-Vlaanderen zijn dat Sarah Claeys (25) en Anton Huilmand (26) uit Hooglede.

Met dank aan corona

Sarah Claeys (25) en Anton Huilmand (26) groeiden op in Gits en Hooglede, en leerden elkaar kennen als jobstudenten in feestzaal De Vossenberg. Hun eigen jobaspiraties voor de toekomst gingen niet meteen de culinaire toer op, maar gezonde voeding interesseerde hen allebei sowieso wel. Een documentaire over de impact van de vleesverwerkende en zuivelindustrie op onze gezondheid en de planeet trok Sarah over de streep om voortaan voor een veganistische levenswijze te kiezen. Anton, met wie ze intussen een koppel vormde, sloot zich daarbij aan, “maar dan eerder omdat ik ontdekte dat een vegan eetpatroon een positieve invloed heeft op sportieve prestaties.”

“Wij brengen grootmoeders keuken en stoere snacks, maar dan in vegan versie”

Corona zette ook de studentenlevens van het duo on hold. Om iets om handen te hebben, maar ook om hun voedingspatroon zo gevarieerd en voedzaam mogelijk te maken, experimenteerden ze volop met vegan bereidingen. “We houden van de Belgische keuken, met gerechten als vol-au-vent en balletjes in tomatensaus. Dus gingen we op zoek naar hoe we daar een vegan versie van konden bereiden, die liefst ook even lekker is”, klinkt het.

“We hebben eindeloos veel geprobeerd en getest, feedback gevraagd aan familie en vrienden ook. Het was lang niet altijd lekker, maar gaandeweg vonden we wat we zochten, en voor eindejaar 2021 besloten we bij wijze van test een vegan feestmenu aan te bieden. We hoopten op een tiental bestellingen, het werden er 150! We hebben drie dagen non-stop gekookt in ons piepklein keukentje in Hooglede”, blikken ze terug op hun eerste stappen in de cateringsector.

“We hebben eindeloos veel geprobeerd en getest. Het was lang niet altijd lekker, maar gaandeweg vonden we wat we zochten”

Maar de reacties waren lovend, en Sarah en Anton hadden de smaak te pakken. Ze verzorgden afhaalmaaltijden, maar kookten ook voor trouwfeesten en evenementen én breidden hun actieterrein noodgedwongen uit naar de grotere keuken van de tegenoverliggende frituur. “Daar kregen we het idee om ook vegan versies uit te werken van frikandellen, bitterballen en zelfs van de onder studenten populaire julientjes, frietjes met stoofvleessaus en daar bovenop een viandel in kleine stukjes. Daarmee hadden we heel wat succes.”

Award

Hun cateringzaak Vegansa won snel aan naambekendheid. In Brugge openden ze eind vorig jaar een drukbezochte pop-up. Begin dit jaar werd hun bedrijf bekroond als Best Catering bij de Veggie Awards 2023. Met hun aanpak vullen ze duidelijk een gat in de markt. Vegan gerechten situeren zich doorgaans in de uitgesproken gezonde hoek van de culinaire sector. Zij leggen de klemtoon eerder op smaak en variatie. Op experimenteren ook: “Je kunt alle kanten op met vegan: van simpel tot pure gastronomie.” En daar blijkt het publiek nieuwsgierig naar. (lees verder onder de Instagrampost)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Ons doel is niet om iedereen ervan te overtuigen om vegan te gaan leven”, leggen Sarah en Anton hun visie verder uit. “Wel om vegan af te helpen van haar negatieve imago: vegans worden nog te dikwijls gezien als extremisten die er een heel beperkt menu op na houden. En dat is jammer, want het kan anders en dat proberen wij te bewijzen. We maken het mee op trouwfeesten van vegan koppels dat mensen ons komen bedanken ‘omdat het gelukkig niet allemaal vegan was’. Terwijl het dat wel degelijk was, ze hebben gewoon het verschil nooit geproefd. En dat is precies waar we naar streven: eenvoudig, lekker eten, comfort food ook, maar dan volledig plantaardig.”

Dromen van meer

En het duo zit niet stil. Vorige zomer testten ze hun vegan snacks ook op de Gentse Feesten en zelfs op het Kortrijkse metalfestival Alcatraz. Het succes daarvan gaf de doorslag voor alweer een nieuwe stap in hun carrière. Begin 2024 openen ze de deuren van een gloednieuw vegan restaurant in Gent: Oh!Ma! verwijst naar de gezelligheid en smaak van grootmoeders keuken, maar dan in een eigentijdse versie. En mét een flinke scheut rock ’n roll, want ook de liefhebbers van loaded fries en hot dogs zullen er hun gading vinden. In Oh!Ma! zullen Sarah en Anton niet langer zelf in de keuken staan, maar blijven ze wel recepten uitwerken en het concept bewaken. En als Gent lukt, dan volgen er in hun mooiste dromen meer vestigingen van Oh!Ma! in Vlaamse steden… en wie weet ooit ver daarbuiten.

Meer info op www.weekzondervlees.be.