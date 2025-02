Zij-instromers versterken team van kinderdagverblijf ‘t Schelpje

Sinds 3 februari versterken vier IKA-studenten het team van kinderdagverblijf ’t Schelpje. Via het IKA of structureel instroomkanaal volg je een opleiding terwijl je al begint te werken in de zorg.

“Mensen die niet het juiste diploma hebben, maar gemotiveerd zijn om in de zorg te werken kunnen via deze weg aan de slag bij een werkgever met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Voor het stedelijk kinderdagverblijf dat, net zoals de volledige zorgsector, kampt met een structureel personeelstekort komt dit initiatief als geroepen”, legt schepen van Kinderdagverblijf Dennis Monte (N-VA) uit. “In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, is het van belang dat we alle pistes onderzoeken om onze kwalitatieve dienstverlening op peil te houden. Het werkplekleren is daarin zeer waardevol. Wie ambitie heeft om iets te betekenen in de opvoeding van jonge kinderen, kan op die manier direct instromen. Het grote voordeel is dat men op geen enkel moment zonder werk zit en men zich ondertussen kan omscholen. Daarbovenop komt nog de ondersteuning op de werkvloer door het ervaren team van het kinderdagverblijf. Het lokaal bestuur gelooft sterk in het succes van deze manier van werken en we plannen om de evolutie nauw op te volgen.”