Zij delen al een eeuw lang voedsel uit: wie steunt deze jarige vereniging?

Honderd jaar al deelt de Brugse vereniging Sint-Vincentius Steenbrugge elke maand voedselpakketten uit aan gezinnen die door de bevoegde instanties naar hen worden doorverwezen. En als de vrijwilligers zich voor die mooie verjaardag een cadeau wensen, dan mag dat in de vorm van een milde gift of een helpende hand zijn.

Het initiatief om voedsel te bedelen aan gezinnen die de eindjes moeilijk aan elkaar geknoopt krijgen, ontstond in april 1925 vanuit de abdij van Steenbrugge. Vandaag is de vereniging een van de entiteiten binnen het overkoepelende Sint-Vincentius West-Vlaanderen. Maandelijks halen een 50-tal gezinnen bij Sint-Vincentius Steenbrugge een voedselpakket op, nadat ze daarvoor zijn doorverwezen door het OCMW of CAW (centrum algemeen welzijnswerk): het gaat om hulpbehoevenden uit Brugge, Oostkamp en Damme, onder hen ook nieuwkomers. Ze krijgen er een pakket aangepast aan de grootte van het gezin, met daarin deegwaren, rijst, conserven, melk, koffie, bloem en suiker… Soms ook verse groenten, of een product als wasmiddel.

“Het overgrote deel krijgen we van de Voedselbank West-Vlaanderen in Kuurne en het Europees hulpfonds voor behoeftigen”, licht voorzitter Albin Degryse (73) toe. De voedselploeg van het Brugse OCMW centraliseert voedseloverschotten uit de Brugse regio en verdeelt die over verschillende sociale projecten. “Daarnaast krijgen we ook producten van ondernemers uit de buurt, die onze werking kennen – overschotten van brood, vis, vlees… –, en desnoods kopen we ook nog zelf voedingswaren aan.”

Paar uurtjes per maand

De subsidies die de vereniging voor haar werking ontvangt volstaan echter bijlange niet. Daarom blijven Albin en zijn team constant op zoek naar privé giften. “Bovendien hebben we de voorbije jaren nogal wat vrijwilligers om allerlei redenen zien afhaken. Momenteel zijn we met een tiental, maar dat zouden er zeker wat meer mogen zijn. Want naast het logistieke is ook het administratieve werk toegenomen: om aan de huidige regelgeving te voldoen, moeten onder meer de voorraden nauwkeurig bijgehouden worden. Na elke bedeling moet bijvoorbeeld een inventaris worden opgemaakt”, aldus Albin. “Nieuwe en jonge krachten zijn dus meer dan welkom. Wie zich enkele uurtjes per maand kan engageren, helpt ons al een heel eind verder.”

We doen het voor de glimlach die we krijgen van mensen die het toch echt wel moeilijk hebben in onze samenleving

Intussen zet het huidige team zich onverdroten verder in, zoals de meesten van hen dat al vele jaren doen. En vanuit een gelijklopende motivatie. “Ik doe het voor de glimlach die we krijgen van mensen die het toch echt wel moeilijk hebben in onze samenleving. Hun dankbaarheid motiveert me om dit te blijven doen”, zegt Albin. “Ik wil gewoon dat mijn leven iets betekent. Het mag dan al niet groots zijn, ik dóé wel iets. Er zijn voor anderen: dat vind ik belangrijk.” En daar sluiten zijn kompanen zich volmondig bij aan. Ze wonen allemaal in de buurt en zochten, eens met pensioen, naar een manier om hun tijd zinvol in te vullen.

Blijvende nood

Het aantal mensen dat een beroep doet op Sint-Vincentius Steenbrugge bleef de voorbije jaren stabiel. Maar er is wel duidelijk een blijvende nood aan de bedeling. “Vroeger kwamen de mensen ook binnen in ons gebouwtje om hun pakket op te halen. Dan bleven ze al eens hangen om een praatje te maken, eens hun hart te luchten soms ook. Maar sinds corona werden we verplicht om een drive-insysteem toe te passen: de pakketten kunnen alleen nog aan de deur worden opgehaald. Daardoor is de sociale functie die we doorheen de jaren ook wel hadden opgebouwd, jammer genoeg weggevallen. Al merk ik dat sommigen op de parking alsnog aan de praat geraken”, geeft Albin nog mee.

Een financiële bijdrage voor Sint-Vincentius Steenbrugge kan je storten op BE80 3800 1765 4677. Wie interesse heeft om mee te werken, kan contact opnemen via albin.degryse@telenet.be

Meer over de afdelingen en werking van Sint-Vincentius West-Vlaanderen op www.sint-vincentius-westvlaanderen.be