Zigeunerfamilie bijt van zich af na inval Federale Politie“We zijn zigeuners, dus we zijn schuldig. Maar aan wat?”

Geld, juwelen, riotguns en een resem aan GSM’s. Bij het verlaten van het Kortrijkse doortrekkersterrein namen speurders van de Federale Politie een grote hoeveelheid goederen mee. Van de 5 gearresteerde personen hield de onderzoeksrechter uiteindelijk 3 mensen aan, voor bendevorming, diefstal met geweld en het gebruik van wapens. De zigeunerfamilie zelf ontkent alles en zoekt heel andere redenen achter de inval.

Dat het voor zowel parket als politie menens was, bleek maandagmorgen op het woonwagenterrein. Bij het krieken van de dag stapte een indrukwekkende troepenmacht tussen de woonwagens door en werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Uren later verdween de politie opnieuw, met verschillende bewijsstukken en 5 aangehouden personen. Voor de patriarch van de getroffen familie, de 80-jarige Taicom Vados, kwam de inval als een totale verrassing. “Rond 5u30 werd er plots keihard op de deur van verschillende caravans geklopt, er werd geroepen, er werd getierd en honden liepen overal rond”, klinkt het geïrriteerd. “Deuren werden opengebroken, mensen, waaronder zelfs kinderen, werden uit hun bed gesleurd en op een rij gezet. Het duurde een eindje alvorens we begrepen waarover dit gewelddadige spektakel ging en we hadden al snel door dat het hier om een afrekening ging, enkel en alleen omdat we zigeuners zijn.”

Het geld, de juwelen en de zware wapens die in beslag werden genomen? Daar heeft het hoofd van de familie meteen een uitleg voor klaar. “We zijn een zigeunerfamilie met roots in Frankrijk”, gaat hij verder. “Om ons toch wat meer te schikken naar het maatschappelijk model dat ons werd opgelegd, hadden we allemaal een klein huisje. Uiteindelijk bleek toch dat onze vrijheid veel belangrijker was, we hadden nood aan rondtrekken met een wagen en een caravan. Onze huisjes werden verkocht maar het gebruik van rekeningen is niet echt iets gebruikelijk in onze cultuur. We houden van cash geld, harde contanten in de schuif en blijkbaar moet dat dus verboden zijn in België. De politie nam alles van ons af, waardoor ze ons berooid achter lieten. Hoe moeten we nu eten kopen? Hoe moeten we onze familie verzorgen?”

De juwelen die de politie in beslag nam, zouden gestolen zijn. Maar dat gegeven ontkent Taicom stellig. “Het zijn familiestukken die al decennialang van generatie op generatie overgaan. Ze spreken ook over de zware wapens die ze aantroffen. Komaan zeg, dat waren ook geweren die al jaar en dag in onze families aanwezig zijn. Wanneer iemand sterft, dan werken we niet via een notaris maar verdelen we de eigendommen onder alle leden van de familie. Zo kwamen die geweren ook in onze handen.”

Schuld in Zigeunerschoenen

De familie Vados hekelt vooral de brutaliteit waarmee de politie te werk ging. “‘s Morgens vroeg op de deuren van de caravan kloppen, terwijl we liggen te slapen, om dan maar meteen de boel open te breken”, fulmineert hij. “Hadden ze een minuutje gewacht, dan hadden we heus de deur wel geopend hoor! En onze kinderen, wat hebben die in godsnaam misdaan? Er werden peuters van 4 en 5 jaar in een gevangenisbus gestoken. Is dit de manier waarop een moderne maatschappij met mensen omgaat? Dit kan toch allemaal niet meer? 5 leden van onze familie werden meegenomen maar niemand bood weerstand. Als we dan toch zo een zware gangsters zouden zijn, dan hadden we ons toch wel verzet zeker? Neen, het mag duidelijk zijn dat onze aanwezigheid hier al langer op de mensen hun maag ligt. We zijn zigeuners dus we zijn schuldig! Aan wat? Dat maakt hen niet uit, zolang ze het maar in onze schoenen kunnen schuiven.”

Op het terrein verblijven op dit ogenblik 2 grote families. De familie Vados, die op de radar van de speurders verscheen, is afkomstig uit Frankrijk en heeft Roma-origines. Hun inkomsten komen vooral uit het opkalefateren en de verkoop van oude wagens. Ook een Bohemerfamilie uit Bretagne verblijft op dit ogenblik in Kortrijk. Zij konden het volledige gebeuren gadeslaan maar werden door de politie met rust gelaten.

Gerichte actie

Maarten Vander Stichele, adjunct-kabinetschef van de burgemeester Ruth Vandenberghe, countert de beweringen van Taicom Vados. “Het gaat om een actie van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen onder leiding van een onderzoeksrechter. De lokale politiezone Vlas bood ondersteuning. Er werden gerichte huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een lopend onderzoek naar de daders achter een reeks gewelddadige diefstallen waarbij geld en juwelen werden ontvreemd. Waar de vijf gearresteerde personen allemaal aan schuldig zijn, zal door het parket en de rechtbank bepaald worden.”

“De politie ontkent alvast dat er kinderen hardhandig aangepakt werden. Alle bewoners dienden de caravans te verlaten om de huiszoekingen mogelijk te maken. De bewoners werden daarbij buiten opgevangen in wagens van de politie. Het gaat hier dus zeker niet om een afrekening zoals door sommige bewoners beweerd wordt, maar om een gerichte actie in het kader van een lopend onderzoek naar diefstallen, onder leiding van het parket.” (CL)