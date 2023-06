ZIEN – Tom Waes geeft startschot voor strandredder-seizoen met spectaculaire reddingsoperatie

Vrijdag is in Blankenberge het officiële startschot gegeven van het seizoen voor de strandredders. Dat gebeurde met de nodige animo want bekende durfal Tom Waes was van de partij en nam deel aan een spectaculaire reddingsoperatie op zee, samen met de Belgische luchtmacht!

De deelname van Tom Waes kadert in de opnames van de sensibiliseringscampagne ‘Surviving in Belgium’. In deze campagne verwijst Tom Waes naar de potentiële gevaren in ons – op het eerste gezicht – ‘ongevaarlijke’ land. “De vaak onvoorspelbare Noordzee en de belangrijke rol van onze redders mogen zeker niet ontbreken in de campagne”, aldus de organisatoren.

Vanaf nu zijn op de meeste stranden langs de Belgische kust op afgebakende stroken en tijdens bepaalde uren redders aanwezig.