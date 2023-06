ZIEN Bewoners ontwaken met bende koeien in de voortuin

Enkele bewoners in de Steenstraat in Poelkapelle moeten dinsdagmorgen even hebben geschrokken toen plots enkele koeien in voortuin stonden te grazen. “Dat je eens zin hebt in een lekkere maaltijd kan ik nog begrijpen, maar moet je daarvoor al je vrienden meebrengen”, vraagt de eigenaar van het tuintje zich op een ludieke manier af op Facebook.

Blijkbaar waren de koeien, een twintigtal in totaal, niet voor het eerst ontsnapt in een weide van een lokale boer. Rond 6.20 uur dinsdagochtend maakte een bewoner in de straat een filmpje van enkele koeien die in de voortuin stonden te grazen. Andere koeien liepen gewoon los op straat of op een stuk akker aan de andere kant van de weg. Naar verluidt hadden de dieren de avond voordien al een stapje in de wereld gezet en toen hadden ze gesmuld van maïs. In de tuin bleef de schade miniem, maar de eigenaars spraken de boer er wel over aan.