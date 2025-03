Ziekteverzuim piekt bij Brugse stadsambtenaren en medewerkers van Mintus

Sinds de introductie van de regeling waarbij medewerkers per kalenderjaar drie dagen zonder ziekteattest kunnen afwezig zijn, ziet de Stad Brugge een grote stijging van het aantal eendaagse ziekteverzuimen. In 2023 waren er 811 afwezigheden van van één dag, terwijl dit aantal in 2024 is gestegen naar 1609.

Dat blijkt uit het antwoord dat Brugs gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) kreeg op zijn schriftelijke vraag. Daaruit blijkt dat het ziekteverzuim bij de stad Brugge het voorbije jaar piekte: er was een absenteïsme van 8,89 procent. Dat cijfer wordt verkregen door het aantal ziekte-uren te delen door het totaal aantal te presteren uren.

Mintus

Opvallend: bij de vastbenoemde statutaire stadsambtenaren ligt de afwezigheid door ziekte hoger dan bij de contractuele medewerkers: 9,05 procent versus 8,35 procent. In die cijfers is afwezigheid door een arbeidsongeval niet meegerekend.

Bij het OCMW loopt het ziekteverzuim op tot 10,10 procent, bij Mintus zelfs tot 16,76 procent. Met pieken tot 17,79 procent bij kinderdagverblijf De Blauwe Lelie, dat ook koploper is van meer dan vier maanden afwezigheden. Wat ongetwijfeld deels te wijten is aan de vele kinderziektes die onder de baby’s en peuters welig tieren. Die besmetten de personeelsleden van de Blauwe Lelie.

Verdubbeld

Deze negatieve evolutie baart oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) zorgen.“We mogen ze niet negeren. Bij de Stad is het aantal eendaagse ziekteverzuimen in 2024 verdubbeld. Dit heeft duidelijk te maken met de regelgeving dat medewerkers 3 dagen per jaar zonder ziekteattest afwezig mogen zijn. Deze maatregel werkt contraproductief.”

Geert Van Tieghem roept het stadsbestuur op om dringend werk te maken van een positief en actief absenteïsmebeleid: “Een actief verzuimbeleid bestaat uit een preventieve aanpak rond motivatie, welzijn op het werk en de werkbaarheid van de job. Er is overleg nodig met alle actoren. Ook een controlearts kan een strategische partner zijn in een verzuimbeleid. De groep Brugge moet ook meer inzetten op re-integratietrajecten, zodra de medewerker langer dan drie maanden arbeidsongeschikt is.”

Welzijnsbevraging

In zijn antwoord op die kritiek stelt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dat de Stad al acties onderneemt: “Er zijn zorggesprekken met frequent zieken, opbelrondes naar langdurige zieken. De diensten houden contact met hen, er worden postkaartjes verspreid en opgestuurd.

“Diensthoofden en leidinggevenden verzorgen een interne rapportage over ziekteverzuimcijfers. Via formele trajecten en informele ondersteuning begeleiden we de re-integratie. Er is een vernieuwde procedure rond progressief werken. Bovendien doet de Stad aan welzijnsbevraging en zijn er acties in kader van mentaal welzijn: er is de maand van mentaal welzijn, we zetten in op individuele begeleiding. Daarnaast zijn er verschillende acties in het kader van een gezondheidsbeleid: aansporen tot bewegen, gezonde voeding, tips rond nachtrust.”

Gezonde snacks

Wat het OCMW en Mintus betreft, lijst schepen voor sociale zaken Pablo Annys (Vooruit) de al genomen maatregelen op: “Er zijn preventieve gezondheidsacties, zoals gezondheidsonderzoeken, het voorzien van gezonde werkplekken, het bevorderen van fysieke gezondheid, het bieden van toegang tot mentale gezondheidsondersteuning, het aanbieden van gezonde snacks.”

“Rond ziekteverzuim is er een duidelijke procedure, met opvolging door leidinggevende ven een re-integratiebeleid met progressieve tewerkstelling en aangepast werk. We leveren individueel maatwerk: hoe kunnen wij de werkkansen verhogen van personen met een beperking, chronische ziekte of langdurige problemen die invloed hebben op het functioneren op de werkvloer?”

“Medewerkers die langdurig afwezig zijn/zijn geweest, worden goed begeleid in een mogelijke terugkeer. Er wordt een re-integratietraject en een werkhervattingsplan opgemaakt op basis van de vijf A’s met afspraken rond aangepast werk Die vijf A’s zijn arbeidsorganisatie, arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud.

“Er is overleg met het sociaalmedisch team om een multidisciplinaire aanpak te garanderen. We geven handvaten aan leidinggevenden om gesprekken te voeren over het ziekteverzuim, er zijn zorg- en terugkomgesprekken. We creëren transparantie naar alle betrokken partijen. Alle procedures, verwachtingen en verantwoordelijkheden worden helder gecommuniceerd aan zowel medewerkers als leidinggevenden. Dit bevordert een open dialoog en zorgt ervoor dat iedereen weet waar ze aan toe zijn”, aldus Pablo Annys.

Fit for Fire

Het ziekteverzuim bij de Stad Brugge, het OCMW en Mintus contrasteert fel met het absenteïsme bij de Hulpverleningszone 1. Daar gaat het om amper 5,24 procent ziekteverzuim. Het welzijnsbeleid focust er op het voorkomen van arbeidsongevallen op de werkvloer door het uitvoeren van risicoanalyse, het opmaken van standaardprocedures en het voeren van interne campagnes.

“Op het vlak van mentaal welzijn voorziet de hulpverleningszone verschillende preventiemogelijkheden. Er wordt ingezet op de aanwezigheid van vertrouwenspersonen en een aanspreekpunt psychosociaal welzijn. Dit aanspreekpunt heeft vaste zitdagen in de kazerne van Brugge en is voor alle personeelsleden toegankelijk. Tevens heeft de zone een fit for fire-beleid waarin wordt ingezet op een gezonde leefstijl en welzijn. De zone heeft ook een overeenkomst met een controlearts. Steekproefsgewijs worden bij ziekte bijkomende controles gedaan”, aldus Dirk De fauw.