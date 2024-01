Ziekteverzuim bij stadsambtenaren in Brugge daalt drastisch

HR-bedrijf Attentia maakte bekend dat Belgen zich steeds vaker ziek melden op het werk. Uit een onderzoek dat het bedrijf uitvoerde bij 225 werkgevers met in totaal bijna 120.000 werknemers, blijkt dat het totale ziekteverzuim vorig jaar naar 9,74% van de totale werktijd is gestegen. “De ziekteverzuimcijfers bij Stad Brugge zijn alvast gunstiger dan de nationale tendens”, zegt de Brugse schepen van Welzijn Pieter Marechal.

“De cijfers bewijzen het. We zien vooral dat bij Stad Brugge er een sterke daling is in het ziekteverzuim”, zegt schepen Pieter Marechal. “In 2023 noteerden we het tweede laagste verzuimcijfer, enkel 2019 deed beter. Wij kenden sinds 2017 een dalende trend, maar de coronacrisis heeft daar in 2020 een kentering in gebracht.”

“Nu zijn we opnieuw op de goede weg, zeker wanneer de cijfers van Attentia tonen dat het verzuim gemiddeld gezien verder blijft toenemen. Het verschil met de benchmark was nog nooit zo groot als nu.”

Arbeiders

Een aantal resultaten van de studie van Attentia worden bij Stad Brugge bevestigd. Zo neemt op lange termijn het korte verzuim toe. Het lange verzuim stijgt dan weer naarmate de leeftijd van de werknemers. Het ziekteverzuim ligt hoger bij arbeiders dan bij bedienden. “Dat laatste is zeker ook deels te verklaren door de aard van het werk: arbeiders hebben dikwijls een job die fysiek belastend is en moeten ook vaak buiten aan de slag”, zegt schepen Pieter Marechal.

Tegelijk zijn er ook een aantal verschillen vast te stellen. “Uit de nationale cijfers blijkt dat werknemers vaker exact één dag thuis blijven wegens ziekte. Bij Stad Brugge stellen we dan weer een globaal dalende trend vast”, aldus Pieter Marechal.

Enkele cijfers? In 2018 bedroeg het ziekteverzuim in Brugge nog 7,96 procent, in 2023 was het gedaald tot 7,72 procent. De nationale cijfers bedroegen respectievelijk 7,99 en 9,74 procent.