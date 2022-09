Ziekenvervoer Vanderheeren 20 lentes jong

Wie aan ziekenvervoer denkt in de regio Koekelare en het Houtland denkt meteen aan Vanderheeren en de immer goedlachse chauffeurs en zaakvoerders. Zij vierden op zondag 4 september samen met hun personeel het 20-jarig bestaan.

Na overname van ziekenvervoer en begrafenisonderneming Vanroose zag op 1 januari 2002 de bvba Vanderheeren het levenslicht. “Mijn echtgenote Martine Bundervoet werkte toen in het bedrijf van Georges en begon niet zonder enige kennis aan dit avontuur”, steekt bedrijfsleider Marnix Vanderheeren van wal. “We organiseerden toen het ziekenvervoer in de regio, met twee gewone wagens en een ambulance.”

Vliegende start

“Bij de oprichting hadden we met de meeste ziekenbonden alsook met het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout en het revalidatiecentrum Godtsvelde in Kortemark (nu Blijvelde, red.) contracten afgesloten, waardoor we toch enige werkzekerheid hadden”, pikt zaakvoerder Martine Bundervoet in. Het toen nog jonge bedrijf nam een vliegende start en in 2006 kwam Marnix zijn echtgenote Martine bijstaan als bedrijfsleider en in 2007 werd ook Thijs De Ruyter, ondertussen gehuwd met de dochter van Martine en Marnix, als zaakvoerder binnengehaald. Sinds eind 2021 werkt het bedrijf ook volledig digitaal voor het ontvangen, verdelen, dispatchen en factureren van de hun toevertrouwde ritten en beschikken ze over een wagenpark van vijftien voertuigen: twee ambulancevoertuigen, tien voertuigen uitgerust voor rolstoelvervoer en drie voor zittend vervoer.

Luisterend oor

Het huidig personeelsbestand bestaat naast de drie zaakvoerders uit achttien medewerkers (ambulanciers-chauffeurs) en één administratieve bediende, Angelick, de dochter van Martine en Marnix. Twee nieuwe aanwervingen zijn voorzien vanaf oktober, wegens verdere expansie. “Wie bij ons wil werken, moet vooral een luisterend oor hebben, overweg kunnen met mensen en vooral graag autorijden”, besluit Marnix Vanderheeren. (EV)