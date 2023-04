Ziekenhuispersoneel zwaait longspecialist Dr. Meirhaeghe uit

Vrijdag 31 maart was de allerlaatste werkdag van longspecialist Dr. Meirhaeghe in de Izegemse Sint-Jozefskliniek. Die dag ging niet onopgemerkt voorbij. Na een mooie carrière kan dokter Jan Meirhaeghe, longspecialist in de Izegemse Sint-Jozefskliniek, met pensioen. Vrijdag 31 maart was zijn laatste werkdag. Hij werd uitgezwaaid door het personeel.

Dr. Meirhaeghe werd ‘s morgens door zijn verpleegkundig team opgehaald aan zijn woning en met een oude Mercedes richting hoofdingang van het ziekenhuis gebracht. Daar stonden de overige personeelsleden in een tientallen meters lange erehaag hem op te wachten. Het applaus klonk luid en werd duidelijk geapprecieerd door de totaal verraste dokter. (MI/foto Frank)