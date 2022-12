Ziekenhuis en stad Waregem werken samen voor Wereldlichtjesdag

In samenwerking met het OLV van Lourdesziekenhuis organiseert de stad op zondag 11 december een herdenkingsmoment voor wie een kind moet missen.

Sinds 1997 staat de tweede zondag van december bekend als Wereldlichtjesdag. Op die dag komen wereldwijd mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken, met behulp van een kaarsje. In verschillende Vlaamse steden vinden dan herdenkingen plaats. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat dan een golf van licht.

Voor het eerst gebeurt dat ook in Waregem. Samen met het OLV van Lourdesziekenhuis organiseert de stad op 11 december tussen 16 en 18 uur een moment van herdenking op de troostplek achteraan de parking. Eind 2020 besliste het stadsbestuur om zo’n plek in te richten in het aanpalende natuurgebied De Gaverbeekse Meersen, ook bekend als ‘de oude spoorwegberm’. Vooruit en Groen waren al langer vragende partij voor zo’n plek.

Evolutie

“Het is zo dat rouwcultuur momenteel in een echte evolutie zit. En uiteraard zal corona daar ook iets mee te maken hebben”, zegt schepen van Burgerzaken Jo Neirynck (CD&V). “We willen onze ogen niet sluiten voor de vele uitdagingen rond beleving die op ons afkomen en daarom plannen we dit ingetogen moment. Er zijn warme soep en chocolademelk voorzien en alle bezoekers brengen een lichtje of een kaars mee om samen aan te steken.”

Inschrijven is aangeraden en kan via www.waregem.be/wereldlichtjesdag. De parking van het ziekenhuis is gratis toegankelijk tijdens het herdenkingsmoment. Omdat de troostplek zich middenin de natuur bevindt, voorzie je best gepaste schoenen.

(PNW)