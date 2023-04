Zieke Geert Puype maakte zijn levenswens waar: “Zong liedjes van idool Arno met orkest”

In De Zeewacht van deze week heeft iedereen het ontroerend verhaal gelezen van Bredenaar Geert Puype die, getroffen door een kwaadaardige hersentumor, zijn levenswens uitsprak, om als super fan van Arno, nog één keer als zanger op het podium te staan en nummers van zijn idool te zingen.

Zijn vrienden van de Oostendse coverband Barak Friture stelden voor om een gastoptreden te verzorgen tijdens hun concert op de braderie van de Shopping Days in de Belle Epoquewijk.

Zaterdagmiddag was het zover en de belangstelling voor het optreden, langs de Alfons Pieterslaan, was massaal. Na enkele nummers van de band ( Arno, Stromae, Daan en dEUS) kwam Geert de vrienden Manu, Debby, Emeric, Andy, Augustijn en Bart vervoegen op het podium. Na twee repetities zong hij, als een ervaren frontzanger, de longen uit zijn lijf. Hij oogstte minutenlang applaus met de nummers ‘Magie’ van Philippe Robrecht én “Vive la liberté’ van Arno. De emoties laaiden hoog op bij de vele vrienden en bewonderaars!

C’est magnifique

Barak Friture ging nog door met hun Belpop-nummers en voor de bisnummers (‘Dans les yeux de ma mère’ en ‘O La La La’ van Arno) zat Geert nog eens voor de micro. Hij deed het met passie en vergat even zijn zorgen, tot wild enthousiasme van het publiek. Geert glunderde en genoot er met volle teugen van.

“Ik was onderwijzer en schooldirecteur, actief in het cabaret en in het toneel. Ik stond graag op het podium en zong liedjes van Willem Vermandere. Twintig jaar geleden heb ik eens opgetreden met een coverband op de kermis van Klerken, waar ik directeur was. Mijn grote wens om dat optreden nog eens over te doen. Mijn vrienden van Barak Friture hebben mijn droom waargemaakt en het was een grote eer voor mij dat Augustijn, de zoon van Willem, deel uitmaakt van de band. Ik vond het zalig, gewoon formidabel!”

Ontroerend

Zanger Manu Debruyne was fier en gelukkig dat Barak Friture de droomwens van Geert kon vervullen. “Ik heb Geert leren kennen voor zijn ziekte, toen hij toneel speelde en ook lid werd van Studio James Ensor. Toen al sprak hij de wens uit om eens met ons op het podium te staan om de nummers van Arno te zingen. Door zijn ziekte hebben we het initiatief genomen om zijn droom waar te maken. We hebben slechts twee keren gerepeteerd, maar zijn optreden was schitterend, sterk en ontroerend. Het is in feite voor herhaling vatbaar, maar we zijn super blij voor hem dat het hier in Oostende een groot succes geworden is.”

Vrienden Piet en Pascale Depuydt stonden tussen het publiek met twee spandoeken, waarop te lezen stond: ’Dat is pure magie – Oh La La La, c’est magnifique.’

“We zijn de beste vrienden van Geert en Veronique, gaan samen op reis, delen lief en leed met hen en vandaag mochten we niet ontbreken op zijn laatste optreden. Om het met de woorden van Arno te zeggen, ’t was magnifiek!” (FRO)