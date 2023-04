Zichtbare gevelproblemen aan Leiselse kerk

De Sint-Martinuskerk in Leisele staat in de steigers. Het dossier werd tien jaar geleden opgestart en daarom kan de gemeente nog genieten van heel wat subsidie. De kerkgebouwen van Alveringem en Beveren hebben ook dossiers in de pijplijn, maar voortaan is de overheid minder genereus: het subsidieert nog maar 60 procent.

De kerk van Leisele staat inderdaad in de steigers”, beaamt Guido Ryckeboer (70), die mee aan de wieg van de Leiselse kerk staat. “Tien jaar geleden al hebben we de administratie opgestart voor een restauratiedossier. Een van de nadelen van zo een lange wachttijd is natuurlijk dat de prijzen van grondstoffen, materialen en manuren in 10 jaar tijd gigantisch gestegen zijn. Burgemeester Liefooghe zegt altijd dat hij zijn kerkgebouwen wind- en waterdicht wil houden, meer niet. Ik deel die visie. Nu al moeten wij ieder jaar zo’n 20.000 euro bijvragen aan de gemeente om onze gewone werkingskosten te kunnen betalen. Alleen nog maar de kerk verzekeren tegen brand bijvoorbeeld, kost jaarlijks al zo’n zevenduizend euro.”

Huidige werken

Over de huidige werken nu. Het metselwerk dat de ramen vast houdt is in zeer slechte staat. Zo’n 21 ramen worden in drie fases uitgehaald en hersteld. Er is ook een luikje ‘daken en gevels’ aan dit dossier. Het metselwerk aan de traptoren die naar de grote toren leidt, brokkelt af en wordt hersteld.

“De werken in dit dossier werden door de aannemer vastgelegd op 531.195,35 euro”, zegt financieel verantwoordelijke Evelien Broucke. “In dit bedrag zitten ook ereloon en de kosten voor een veiligheidscoördinator vervat. De Vlaamse overheid subsidieert 80 procent, ja. Het is wel zo dat niet alle werken in aanmerking komen voor subsidie en dat is ook het geval voor de btw die ten laste van de gemeente is. Feit is dat de Vlaamse overheid in dit dossier 273.109,76 euro bijdraagt en de gemeente Alveringem 258.085,59 euro. Het is mogelijk dat we vanuit de Vlaamse overheid nog iets meer zullen ontvangen, maar dat is nog niet officieel.”

Andere kerken

Ondertussen zijn er aan de Sint-Martinuskerk nog dringende gevelproblemen te zien. Aan de westkant van het portaal zit een grote barst in de muur en wat hogerop dreigen afbrokkelende gevelstenen naar beneden te vallen. Wat betreft de andere kerken op het grondgebied: de kerk en kapel in Izenberge zijn recent gerestaureerd. Hoogstade is een jonge kerk met weinig mankementen en Stavele is ook in vrij goede staat. Voor de kerken van Beveren en Alveringem zijn vrij grote herstel- en restauratiewerken nodig. Voor Beveren is het restauratiedossier al in 2016 ingediend bij de Vlaamse overheid. Beveren staat dus op de wachtlijst. Voor Alveringem is het dossier in opmaak en is het de bedoeling om nog dit jaar in te dienen. Op voorwaarde dat het om monumenten gaat die eigendom zijn van het lokaal bestuur én dat ze een publieke functie hebben, sponsort de Vlaamse overheid nog 60 procent.

Aan burgemeester Liefooghevroegen we of het onderhoud van zeven kerken voor een kleine gemeente als Alveringem haalbaar blijft. “We hebben geen andere keuze dan al onze kerken te onderhouden”, zegt Gerard Liefooghe. “Deze gebouwen zijn immers niet weg te denken uit onze dorpen. We proberen de kosten wel te spreiden. Anders gaat het niet.”