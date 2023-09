Zeventigjarigen blazen verzamelen in Veldegem

Onlangs kwamen de 70-jarigen van Veldegem bijeen in het Ridderhof. Ze zijn allemaal geboren in 1953 en liepen school in de lagere meisjesschool of de lagere jongensschool van Veldegem.

Voor, tijdens en na de maaltijd werden dan ook heel wat herinneringen opgehaald.

Het inrichtend comité bestond uit Rita Vanbelle, Astrid Willaert, Eric Vandewiele, Eric Willem en Freddy Dedecker. De andere aanwezigen waren: Martine Denys, Christiane Denys, Christel Clarysse, Rita Desmet, Jacky Kindt, Armand Vandamme, Jhonny Vantieghem, Gilbert Vanbelle, Luc Verleye, Freddy Van Ackere, Ignace Goethals, Joël Vandamme, Carlos Logghe, Frank Deroo en Jozef Bogaert.

(GST)