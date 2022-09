Zeventig bezwaarschriften tegen opsplitsing van bouwperceel in Male

Zeventig buurtbewoners in Male hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de opsplitsing van een bouwperceel in de Foerierstraat.

Mapie Invest BVBA diende bij Stad Brugge een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het slopen van een huis en het splitsen van het perceel in 2 loten voor halfopen eengezinswoningen in de Foerierstraat.

Te hoog

“Uit het dossier blijkt dat het gaat om een gebouw van 18 meter breed, 12 meter diep en tot 13 meter hoog. Terwijl alle huizen in de buurt maximaal 7,5 m hoog zijn”, stelt buurtbewoner Hendrik Debusschere. “Als Stad Brugge dit goedkeurt, vrezen de eigenaars in de verkaveling geconfronteerd te worden met gelijkaardige plannen als een woning verkocht wordt. Aannemers contacteerden al eigenaars om hun woning te verkopen met de bedoeling er een koppelwoning te bouwen.”

Enkele buren namen het initiatief om alle eigenaars op te roepen een bezwaarschrift in te dienen. Na amper één week hebben al 70 buurtbewoners dit gedaan! “Een aantal van onze bezwaren: door de bouwhoogte is er rechtstreekse inkijk in de omliggende woningen. Er is ook de afname van licht: tussen half augustus en half april zorgt een gebouw van 13 meter hoogte voor de omliggende woningen voor een schaduw tussen 11,5 n 88 meter.

Zonnepanelen

“Bovendien zal de werking van al geplaatste zonnepanelen op omliggende woningen verstoord worden van zodra er schaduw valt op één paneel. Een huis van 13 m hoogte werpt schaduw op panelen van één van de omliggende woningen. Voorts worden in de plannen de voorziene afstanden tot zijgrenzen en rooilijn niet gerespecteerd.”

“Wat daarbij opvalt: de omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening van Stad Brugge stuurde al op 10 juni een mail om te bevestigen dat de afstand van de perceelsgrenzen van 4 naar 3 meter mag worden herzien, terwijl de woning pas op 31 mei te koop werd gesteld….”

Verharding

“Er is overigens sprake van een buitenproportionele toename van verharding op het perceel: de bebouwde oppervlakte neemt toe van 141 m² naar 216 m² (+53%). De woningoppervlakte per nieuw kavel is 36,4% en 37,1% van elk lot. De voorschriften laten max. 33% toe. De totale verharde oppervlakte per woning wordt 65%.

“Stad Brugge start het project “Breek uit” om tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden om ruimte te maken voor groen en water. Dan valt het niet te begrijpen als dit goedgekeurd wordt. Dit dossier is in strijd met de “goede ruimtelijke ordening”: het kan toch niet dat alle te koop gestelde woningen in de Malehoek door projectontwikkelaars gekocht worden om er dure koppelwoningen te bouwen. Op die manier wordt de ruimtelijke ordening in Brugge nog meer een kakofonie van bestaande woningen met één bouwlaag en nieuwe hoogbouw koppelwoningen.”

Betaalbaar?

“We begrijpen dat “kleiner wonen” een argument kan zijn om dit opsplitsen van één kavel in twee loten toe te staan, maar dit zorgt helemaal niet voor betaalbaarder woningen. Op een lot van 600 m² in dezelfde verkaveling in de Malehoeklaan werd een koppelwoning gebouwd die nu afzonderlijk te koop staan voor 495.000 euro, zonder btw en alle gebruikelijke kosten”, hekelt Hendrik Debusschere namens de buurt.

Hoe evalueert de stad Brugge dit dossier? Urbanisatieschepen Franky Demon: “Voor het verkavelen, na het slopen van bestaande bebouwing, van een perceel in twee loten met halfopen eengezinswoningen in de Foerierstraat, werd er inderdaad een omgevingsaanvraag ingediend. In het totaal gaat dit over 114 kavels, waarvan het openbaar onderzoek liep tot 19 september. Gezien dit gaat over het bijstellen van een verkaveling, worden hiervoor alle eigenaars van een kavel binnen dezelfde verkaveling aangeschreven.”

Geen vergunning?

“Er werden nu reeds al een groot aantal bezwaren ingediend, wat wijst op een grote ongerustheid in de buurt. Procedureel gezien kan een schepen van Ruimtelijke Ordening zich moeilijk uitlaten over een lopend dossier, maar als de eigenaars van meer dan één vierde van de kavels binnen deze verkaveling een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek, wordt een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling geweigerd.”

“Rekening houdend met de 70 officieel ingediende bezwaren, is het hoogstwaarschijnlijk dat deze verkaveling niet zal worden vergund. Het is afwachten op het aantal gegronde bezwaren. Finaal zal het College van Burgemeester en Schepenen beslissen uiterlijk op 21 november”, aldus de schepen.