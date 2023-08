Zevenjaarlijkse Mechaegelstoet trok door Zwevegem

Zaterdag trok de Mechaegelstoet terug door Zwevegem. Deze zevenjaarlijkse gebeurtenis zit vol geheimzinnigheid. Zo weet niemand iets af van het ontstaan, vanwaar de naam komt en waarom alleen mannen mogen deelnemen. Het enige wat zeker is dat hij ontstond in Zwevegem-Knokke en dat er vooral oude ambachten uitgebeeld worden.

Op het 20 kilometerslange parcours zijn enkele haltes waar men het Mechaegellied liet horen en waar telkens een toneeltje werd opgevoerd. Dit bracht het verhaal van enkele kaarters in café ’t Kloefke. Eén van de kaarters krijgt het echter aan de stok met zijn vrouw die hem kwam zoeken. Ondertussen wordt hun klein kindje gestolen door de duivel en komt de pastoor er aan te pas om alles weer in het reine te krijgen. Het werd door het publiek zeker gesmaakt.

In de Mechaegelstoet worden vooral oude ambachten uitgebeeld. Zo ook dit van barbier. Het was William Buddaert die met kwast en scheerzeep, zoals de traditie het wil, de burgemeester een scheerbeurt mocht geven. “Er is geen gevaar. Het mes is eigenlijk niet helemaal echt. Iemand snijden is onmogelijk.”, stelde William burgemeester Doutreluingne gerust. William deed al voor de vierde keer mee in de stoet, en telkens als barbier. De stoet kon overal op heel wat belangstelling rekenen. (Geert Vanhessche)