Zevende straatfeest in de Onze-Lieve-Vrouwstraat

De bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwstraat en vooral het tweede deel – de huisnummers 51 tot 65 met uitweg in de Kortrijkstraat – hebben een gezellig buurtfeest gehouden.

Er waren veertien volwassenen en acht kinderen ingeschreven. Deze zevende editie was er een met een drankje, een hapje en spaghetti. Er weerklonk weer muziek, zodat men een dansje kon doen. De organisatie was in handen van Valerie Debouverie en Kristof Degrave. Een delegatie van het gemeentebestuur kwam langs met de vlag van Goede Buur(t)straat. (Patrick D./foto FODI)

