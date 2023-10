Zevende keer goud voor tuinaannemer Bart Monbaliu en team: “Prijs is belangrijk voor sector”

Al voor de zevende keer sleept tuinaannemer Bart Monbaliu een gouden medaille in de wacht. Deze keer is dat in de wedstrijd grote tuinen van De Vlaamse Tuinaannemer. “Een mooie erkenning voor het pad dat wij al jaren bewandelen, dat van hard werken en doorgedreven finesse. En het werk van ons volledige team: van tuinarchitecten over projectleiders en tuinmannen tot onderaannemers waarbij we samen met de klant op één lijn zitten”, zegt Bart, terecht trots op zijn winnende project in Hertsberge.

“Niet alleen voor onze eigen zaak, maar ook voor onze sector is deze prijs belangrijk. Hij brengt het tuinen aanleggen naar buiten en is in het algemeen belang van de sector en iedereen die erin werkt. Dergelijk project prikkelt ook de mensen. Ik ben dan ook bijzonder trots op wat mijn team hier gepresteerd heeft. Driekwart van ons bedrijf heeft hieraan meegewerkt, van ontwerp tot grondwerken, aanleg terrassen, groen en realiseren van het zwembad”, prijst Bart Monbaliu zijn werknemers. Hij noemt zichzelf de lijm binnen het hele traject dat naar zijn visie is uitgewerkt en dat hij begeleidde.

Biodivers

De winnende tuin is een kleine hectare groot, is super divers qua architectuur, natuur en cultuur. “Een tuin hoeft er niet altijd afgelikt bij te liggen en het onderhoud moet beperkt blijven. Belangrijk zijn mooi groen en beplanting met structuur en kleur waar opnieuw meer vraag naar is. Daarom hebben we veel bloemenmengsels ingezaaid aan de rand van het aanpalende bos en een bloemenborder aan de terrassen”, legt Bart Monbaliu uit. “Voorts zorgden we met hagen voor het welzijn van de insecten. De tuin is dus biodivers, wat wij als tuinaanlegger zeer belangrijk vinden.”

Vrijgeleide

“We zijn eigenlijk heel blij dat we van de eigenaars een redelijke vrijgeleide kregen en dat ze mee waren in ons verhaal van biodiversiteit. Daarom konden we al met de eerste plannen starten nog voor de woning er stond”, besluit Bart Monbaliu.