Zeven woningen op Dourdan voor gevluchte Oekraïners: “Het is onze verdomde plicht”

Op de wijk Dourdan in Geluwe komen in zeven leegstaande woningen van sociale huisvestingsmaatschappij De Leie vluchtelingen uit Oekraïne. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) maakte dat bekend tijdens de gemeenteraad. “Die huizen staan leeg in afwachting van een renovatie”, zegt hij. “Momenteel wonen hier twaalf volwassenen en zeven kinderen uit Oekraïne. Die cijfers zijn officieel gekend bij onze dienst Burgerzaken.”

“De Oekraïners moeten zich officieel inschrijven op onze gemeente”, opent burgemeester Youro Casier. “In fasen gaan we een tiental woningen ter beschikking stellen. In een crisiswoning in de Leiestraat woont een moeder met twee kinderen. In de Gasstraat zijn twee serviceflats voor telkens twee bewoners zo goed als instapklaar. Eén flat is al bewoond door een alleenstaande. We kregen van iemand ook het aanbod voor een kangoeroewoning en zijn daarop ingegaan.”

“In de woningen op de Dourdan dient er heel wat werk te gebeuren. Niet alleen infrastructureel. Zo moeten de gas- en elektriciteitsleidingen worden gekeurd. Zo lang dit niet in orde is, zijn die huizen niet beschikbaar. Naar veiligheid toe nemen we geen enkel risico. We moeten ook meubilair voorzien en kregen meubelen van burgers, de Kringloopwinkel en een meubelzaak. Eveneens zijn er allerlei toestellen nodig, van een televisie tot een koelkast en fornuis.”

Tuinen

“Allerlei bed- en badlinnen maar ook bijvoorbeeld gebruiksgoederen zoals potten en pannen, bestek, tassen. Van burgers krijgen we ook giften van huisraad”, gaat de burgemeester voort. “We moeten ook voedselpakketten voorzien. Er moet ook wifi zijn. Door onze groendienst werden de tuinen in orde gebracht want die lagen er verwilderd bij. De huizen zijn ook gepoetst.”

Ik ben geen voorstander van een gastgezin. Wanneer het niet botert, zijn we als lokaal bestuur verantwoordelijk voor de opvang

“Persoonlijk ben ik geen voorstander van het gebruik van kamers bij een gastgezin. Wanneer het niet botert, dan moeten die vluchtelingen elders terecht en zijn we als lokaal bestuur verantwoordelijk voor de opvang. Op twee plaatsen is er nu huisvesting na problemen in het gastgezin. Het is allemaal niet evident want die mensen komen hier aan met een trauma, moeten eerst wat op hun plooi vallen en ze kunnen ontdekken waar ze terecht zijn gekomen.”

“Er was al overleg met alle scholen want ook naar onderwijs moeten we kijken. Vooral in het basisonderwijs zullen we moeten kijken hoe we dat praktisch gaan organiseren. Ondertussen kregen we ook al de spontane medewerking van twee vrouwen die de taal spreken. Verschillende stadsdiensten werken alvast enthousiast mee en werken heel goed samen.”

Geen sinecure

“Het is geen sinecure om alles georganiseerd te krijgen. Het is een titanenwerk en we willen de vluchtelingen zo goed mogelijk begeleiden. Veroniek Verhelst is aangesteld als coördinator. In buurthuis De Kier voorzien we een overlegmoment voor alle vluchtelingen. Het is handig dat ze dan eens van gedachten kunnen wisselen met hun landgenoten.”

Meinert Vanneste (CD&V) vroeg naar de burgerinitiatieven en kreeg een overzicht van de burgemeester. Eerder was er in GC Forum een infoavond voor buddy’s die de Oekraïners helpen met bijvoorbeeld kleine dagdagelijkse aankopen in de stad. “Er waren op die infoavond een 25-tal geïnteresseerden”, zegt de burgemeester. “Ze zullen nog worden uitgenodigd op een tweede infomoment. De sociale dienst zal met iedereen een gesprek hebben. Een buddy moet ook een vrijwilligerscontract ondertekenen.”

Youro Casier verwees ook naar 1917 toen inwoners tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten naar veiliger oorden en ook hebben kunnen rekenen op steun en onderkomen. “Om die reden is het onze verdomde plicht iets terug te doen en vind het fantastisch dat dit nu gebeurt”, aldus de burgemeester. (EDB)