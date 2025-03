Zeven West-Vlaamse Soroptimistenclubs steunen samen ESpoir

In Westkapelle vond de jaarlijkse ‘zevenhoeksvergadering’ van Soroptimist International door. Naar jaarlijkse traditie organiseren de zeven West-Vlaamse clubs om beurt deze avond, de bedoeling is om samen te zitten, ervaringen uit te wisselen en een gemeenschappelijk doel te steunen. Dit jaar waren de leden van club Knokke-Oostkust de gastvrouwen.

De avond vond plaats in de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle. Na het woordje van de voorzitter van Soroptimist International België, Evelyne Bastin, afkomstig van Marche-en-Famenne, kwam Lotte De Clercq, diëtiste en experte eetstoornissen, aan het woord over het open huis ‘ESpoir’ in Kortrijk.

Bij ESpoir zetten ze zich in om een veilige, ondersteunende omgeving te creëren voor mensen met een eetstoornis. Hun missie is om de kloof tussen intensieve opname en ambulante zorg te overbruggen door laagdrempelige begeleiding, dagtherapie en tijdelijk verblijf te bieden.

De clubs Oostende, Kortrijk, Brugge, Roeselare-Roslar, Veurne-Westhoek, Ieper en Knokke-Oostkust overhandigden een cheque van 3.500 euro om ESpoir een duwtje in de rug te geven. (HH)