Zeven soldaten uit WOI herbegraven in Ieper

Op de militaire begraafplaats New Irisch Farm Cemetery in Ieper vond donderdag een herbegrafenis plaats van 7 WO I-soldaten waarvan de resten werden aangetroffen bij opgravingen in Langemark.

Dat gebeurde in 2016 bij archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van een gasleiding. Een van militairen kreeg na intensief onderzoek een naam opgeplakt. Private John Lambert was een Canadese soldaat die op 17-jarige leeftijd het leven liet.

Enkele familieleden kwamen naar Ieper afgezakt om de plechtigheid bij te wonen. “We zijn blij dat we erbij konden zijn”, klinkt het bij een van hen.

Op de New Irisch Farm Cemetery, een militaire begraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) langs de Briekestraat in Ieper, vond donderdag de herbegrafenis plaats van 5 onbekende Britse soldaten, een onbekende Duitse soldaat en de Canadees Private John Lambert.

Alles door elkaar

“De 7 soldaten werden in 2 groepjes op enkele meters van elkaar gevonden langs de Melkerijstraat ter hoogte van Milcobel in Langemark”, zegt archeoloog Simon Verdegem. Dat gebeurde in het kader van het archeologisch onderzoek dat de aanleg van een nieuwe gasleiding voorafging.

“De soldaten waren aanvankelijk apart begraven, maar artillerievuur gooide alles door elkaar. Het was onmogelijk om te weten te komen welke resten bij wie hoorden. Het is ook daarom dat we de Duitse soldaat hier op deze Britse begraafplaats een laatste rustplaats geven en niet in Langemark.”

DNA-staal van 99-jarige oude dochter

Bij de stoffelijke resten vonden de onderzoekers dan wel geen naamplaatjes, ze troffen wel schouderinsignes van verschillende regimenten, zoals The Royal Fusiliers, The Royal Inniskilling Fuseliers en de Royal Newfoundland Regiment. “Bij de Newfoundlanders was het aantal vermisten beperkter en intensief onderzoek leidde tot een naam: John Lambert.” Met een DNA-staal van een 99-jarige oude dochter van een zus van Lambert, kon de identiteit met zekerheid worden bevestigd.

Bij de plechtigheid in Ieper waren familieleden van de soldaat aanwezig. John Lambert werd geboren op 10 juli 1900 in Saint-John’s, in het uiterste oosten van Newfoundland in Canada. Op 16-jarige leeftijd trok hij naar het leger en loog daarbij over zijn leeftijd. In Schotland lijfde het 2de bataljon van The Newfoundlander Regiment de jongeman in.

In de regimentsboeken staat dat Private Lambert stierf aan zijn opgelopen verwondingen opgelopen tijdens de Slag om Langemark. John Lambert was toen 17 jaar oud.

Onder Vlaamse velden

Een aandachtige toeschouwer van de plechtigheid in Ieper was Arnout Hauben. De televisiemaker was er namelijk bij toen de archeologen de stoffelijke resten van John Lambert aantroffen. Op dat moment was Hauben bezig met het draaien van ‘Ten oorlog special: onder Vlaamse velden.’ “Ik herinner mij nog goed toen we in 2016 de stoffelijke resten van deze mensen vonden”, zegt Hauben.

“Het was de laatste dag van de opgravingen en het regende pijpenstelen. Er kwamen zelf pompen aan te pas. De avond daarvoor hadden we nog een soort afscheidsfeestje gehouden met de archeologen, maar we wisten dat er nog resten lagen. Iedereen werkte toen samen om die laatste groep soldaten uit de sleuf te halen.”

“Ik had nooit kunnen denken dat zoveel jaar later een telefoontje zou komen van de andere kant van de wereld met het nieuws dat er een naam was gevonden van een van die gesneuvelden. Het is precies een verhaal dat nooit stopt. Ik had zo het gevoel dat ik hier moest zijn vandaag.”

“Zo’n dienst is heel mooi. Ik stond hier al eens bij een herbegrafenis van een soldaat uit Nieuw-Zeeland en nu voor iemand uit Newfoundland. Met al dat groot respect en al die mensen die zich rond het graf verzamelen, dit maakt zo’n begraafplaats levend. Die mensen hebben 100 jaar lang op de foto van die soldaat gekeken en vandaag nemen ze, hier in Ieper, afscheid van hun familielid.”

“Het is eigenlijk ongelofelijk. Voor hen is het een enorm intens moment, je voelt dat als je ermee praat.” In de namiddag ging Hauben nog samen met de familie van John Lambert naar de plek waar de resten van de jonge Canadees werden gevonden. “Ik had eigenlijk geen plannen om dit in een televisieprogramma te verwerken, maar ik ben toch blij dat ik mijn cameraploeg meebracht. Dit is zo’n ongelofelijk iets.”