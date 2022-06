Zeven mensen met verstandelijk handicap zijn ‘Ambassadeurs voor een inclusieve samenleving’

Patrick Covemaecker (52) verblijft in de leefgroep Molenwegel van De Lovie in Poperinge. Hij is kruidenmeester bij de Infuse-kruidentuin en volgde de opleiding ‘Ambassadeurs voor een inclusieve samenleving’. Hij leerde er om groepen toe te spreken en bezoekers rond te leiden. “Ik vind het fijn om te voelen dat ik van een kleine wereld in een grote wereld stap”, zegt Patrick.

Zeven mensen met een verstandelijke handicap, uit verschillende organisaties, volgden de opleiding ‘Ambassadeurs voor een inclusieve samenleving’. Dit is één van de resultaten van een nieuw project van Avansa Oostende-Westhoek en De Trapleer, een samenwerkingsverband rond vorming tussen alle organisaties voor mensen met een verstandelijke handicap in De Westhoek. “Mensen krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en het is een unieke kans voor inclusie. Zij willen een actieve rol in de maatschappij hebben en hebben hiervoor een duwtje in de rol nodig om het beste van zichzelf te kunnen tonen. Het was mooi om te zien dat de deelnemers elkaar steunden, tips gaven en geruststelden”, zegt Frederik Desodt van De Lovie, één van de partners van De Trapleer.

“Van de zeven deelnemers waren er drie bewoners van De Lovie. Lies Goemaere deelt haar ervaring over het Erasmus-traject. Ze praat over haar problemen en uitdagingen waarmee ze geconfronteerd wordt om zelfstandig de belbus te reserveren om naar haar Begeleid Werk te gaan. Tatiana Herreman praat over het Dorpspunt in Beveren”, zegt Frederik die ook coach is van deelnemer Patrick Covemaecker.

Kruidentuin

Patrick verblijft in de leefgroep Molenwegel van De Lovie vw en werkt in het Dorpspunt in Beveren waar hij in de keuken helpt. Daarnaast is hij ook kruidenmeester bij de Infuse-kruidentuin, dat is een samenwerking tussen Les Papillons Blancs (een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, red.), gesteund door een microproject van Interreg. “In de Lovie neem ik lagere schoolkinderen mee op pad en leer ik hen alles over de verschillende kruiden uit onze kruidentuin. Ik vertel hen dat kruiden genezen. Zo werd lavendel gebruik tijdens de Eerste Wereldoorlog om brandwonden te genezen”, vertelt Patrick. “Ik ben blij dat ik deze opleiding mocht volgen en ik vond het ook leuk om andere mensen te leren kennen, steunen en helpen. De opleiding gaf me veel vertrouwen. Ik leer graag bij en nu kan ik andere mensen ook iets bijleren. Nu kan ik lesgeven en dat doe ik graag. Ik vind het fijn om te voelen dat ik van een kleine wereld in een grote wereld stap.”

De praktische begeleiding gebeurde door Konekt, die dit traject voor het eerst in West-Vlaanderen verzorgde. “Het opleidingstraject startte in januari 2022. Gedurende zes opleidingsdagen, verspreid over drie maanden, leerden de deelnemers de vaardigheden en waarmee ze rekening moeten houden als ze spreken voor publiek, maar ook hoe ze een groep mensen kunnen blijven boeien. Met hun coach werkten ze aan de opbouw van hun verhaal. Tijdens de opleiding leerden ze ook hoe ze filmpjes konden maken”, zegt docente Hilde Claerhout van Konekt vzw. “Het is niet voor de hand liggend om mensen met een beperking voor een groep te laten spreken, maar mits ondersteuning lukt dit zeker en vast. De goesting bij de deelnemers was er zeker.”

Verbinden met brede samenleving

“Wij moeten als samenleving af van het idee dat wij moeten spreken namens mensen met een beperking. Wij springen allemaal verder als we hen de juiste tools aanreiken waardoor ze zelf het woord kunnen nemen. Mensen met een beperking worden nog veel te vaak in een hokje gestoken. Deze opleiding toont wat er gebeurt als je hen de kans geeft om zich te verbinden met een groep met de brede samenleving. Het is een primeur in West-Vlaanderen”, zegt Vanessa De Leenheer, educatief medewerkster bij Avansa Oostende-Westhoek.