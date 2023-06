Zeven genomineerden voor Deureduwer 2023: “Eigenlijk zijn het allemaal winnaars”

De culturele kring Ic Dien Deerlijk verkiest op zondag 9 juli de Deureduwer van het jaar 2023 tijdens Vlaanderen Feest in het Gaverdomein. Voor deze derde editie werden zeven kandidaten genomineerd.

Via KW is er al een Krak van het jaar, Open Vld reikt elk jaar een Blauwe luim uit en sinds 2021 is er ook de Deerlijkse Deureduwer. “Het is een beloning voor een Deerlijknaar, een vereniging, een instelling of onderneming die het afgelopen jaar een bijzondere verdienste had op Vlaams cultureel, maatschappelijk of economisch gebied en die daarbij toonde over heel wat doorzettingsvermogen en veerkracht te beschikken”, verduidelijkt voorzitter van Ic Dien Deerlijk Dirk Demeurie.

“Deuredoen, bluv’n goan, deurezetten, veerkracht, inzet, niet plooien, verder doen, altijd de rug rechten… het zijn allemaal kernwoorden die een Deureduwer typeren. De eerste trofee ging naar de familie Yves en Mieke Vandebuerie-Six, bij wie het noodlot in de afgelopen jaren verscheidene keren toesloeg. Vorig jaar ging de onderscheiding naar eventorganisator Ignace Crombé. Hij kreeg tijdens een routineonderzoek te horen dat hij een ongeneeslijke pancreaskanker had, vocht dapper terug, maar overleed enkele weken na de verkiezing van de Deureduwer.”

“Voor onze derde uitgave zijn er zeven genomineerden. Ze worden op zondag 9 juli verkozen tijdens Vlaanderen Feest in het Gaverdomein. Het zijn de aanwezigen die de winnaar verkiezen. Iedereen kan maar één keer stemmen. Het kan van 11 tot 18 uur. De winnaar wordt om 18 uur bekend gemaakt en krijgt een kunstwerk van een Deerlijkse kunstenaar. De hele namiddag zelf staan er ook allerlei optredens op het programma.”

Zeven nominaties

Dit zijn de genomineerden in alfabetische volgorde:

Deknudt Frames, beter gekend als Kaderfabriek Deknudt, bestaat 100 jaar. Het verhaal van stichter Alois Deknudt die drie zonen had: een eerste voor de Lustrerie, een tweede voor de Spiegelfabriek en een derde zoon (Luc) voor de Kaderfabriek.

Deknudt Frames 100 jaar vierde onlangs het eeuwfeest en wordt, doorheen alle economische en financiële uitdagingen heen, gerund door de broers Bruno en Thijs Deknudt.

Johan Deseyn bracht onlangs zijn zestiende boek ‘Heaven’s End’ uit. De Sint-Lodewijknaar is actief in het genre van de duistere thriller. ‘Heaven’s End’ is, net als zijn andere publicaties, waarvan er zes werden vertaald naar het Frans, goed voor een stevige portie gruwel.

Juan Herrero werd begin dit jaar nog tot Krak van de gemeente Deerlijk verkozen. Juan is beroepsbrandweerman en -ambulancier in Kortrijk en coördinator van de groep ‘Brandweer Kortrijk Helpende Handen’. Hij trekt nog met de regelmaat van een klok naar Wallonië om er puin te ruimen of mee te helpen aan de heropbouw na de zware overstromingen van medio 2021.

Alain Himpe was vroeger lid en leider van de KSA, monitor tijdens de Speelpleinwerking, actief in voetbalclub Deerlijk Sport en het oudercomité Berk & Beuk en was directeur van de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Kim & Sam. Hij is ook een van de voortrekkers van de kerstcorrida. De 40ste editie van ‘Lopen voor het goede doel’ zal in dit jaar een topper worden, zo wordt algemeen aangenomen.

De koninklijke fanfare Sint-Cecilia is 100 jaar jong, viert dat eeuwfeest in 2023 met allerlei evenementen en draagt Yves Loosveldt als Deureduwer voor. Yves is sinds 1988 actief als lid en muzikant. Hij heeft ook enorme verdiensten als bestuurslid, schatbewaarder en ondervoorzitter. Hij is ook voorzitter van het verbroederingscomité Deerlijk-Neunkirchen am Brand en al vele jaren ondervoorzitter van de culturele raad van Deerlijk.

Patrick Ravelingien is eveneens heel actief in culturele middens. ‘Waar men gaat langs Deerlijkse wegen, komt men Patrick en zijn trolley tegen’, typeerde Dirk Demeurie de kandidaat. Patrick is sinds 1977 bestuurslid van de culturele raad van Deerlijk, sinds 1979 van het 11-julicomité en sinds 2003 van het Deerlijks Vormingswerk. Hij is ook heel actief in het René De Clercqgenootschap, het Davidsfonds en het comité Festival Van Vlaanderen dat nu als Wild van Klassiek door het leven gaat.

Marc Vergote, medewerker van KW voor Deerlijk, is al 50 jaar secretaris van het toneelgezelschap Die Ghesellen. Hij werkt al twee decennia als vrijwilliger in de kinderboerderij Bokkeslot en was gedurende een kwarteeuw samensteller-tekstschrijver-fotograaf van het Jaarboek van Deerlijk. Al tientallen jaren is hij op heel wat activiteiten aanwezig met zijn onafscheidelijk fototoestel.