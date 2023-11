Zeven dames van de Westkust doen oproep: “All we are saying is give peace a chance”

Op 11 november herdenken we de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Een dag om nooit te vergeten, want ze herinnert ons aan kostbare lessen uit het verleden. Maar niets is minder waar, daarom wil #westkust4peace beleidsmakers oproepen zich in te zetten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en vraagt hun engagement om te ijveren voor structurele vrede wereldwijd.

De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit op dezelfde manier. Vandaag tart het oorlogsgeweld in Gaza en Israël elke verbeelding maar ook in Oekraïne woedt de oorlog hevig voort.

De oorlogsmisdaden van Hamas worden in veelvoud beantwoord op een opeengepakte bevolking van quasi 2,5 miljoen mensen in Gaza. Nadat meer dan duizend Israëlische burgers werden afgeslacht, volgt nu de collectieve straf voor Gazanen: met een bommenregen op woningen en publieke voorzieningen, maar ook door levensnoodzakelijke middelen te blokkeren en mensen te verdrijven naar het zuiden. Het slepende conflict tussen Israël en Palestina, is ook in de Westhoek voelbaar. Wat daar gebeurt, heeft hier impact. Het komt langs de voor- en achterdeur het sociaal werk binnen.

“Vanuit de Westkust voelen we ons verslagen door het vele leed van gewone burgers, mannen, vrouwen en kinderen, in conflictgebieden. Dichtbij huis als ver weg zorgen wapens voor vele doden en gewonden. We willen en kunnen niet passief toekijken. Het is aan ons om als individu en samenleving samen te werken aan een wereld waarin vrede de norm is”, zeggen Anke, Elise, Fien, Michèle, Oona, Stee en Rein die #westkust4peace hebben gelanceerd. “De maand november is symbolisch dé maand voor een ‘hernieuwde’ oproep tot vrede. De vredesmeeuw voert aan de Westkust het woord, symbool voor onze vraag naar een engagement.”

Zaterdag 11 november, Wapenstilstand, slaat de vredesmeeuw voor de eerste keer de vleugels uit en trekt richting Brussel. “We kiezen het momentum van de vredesmars voor Gaza, maar gaan er net zo hard demonstreren voor vrede in Oekraïne, Congo, Jemen en elk ander conflictgebied. We hopen er massaal vanuit de Westkust aanwezig te zijn”, zeggen de dames van de kust.

“Maar ook lokaal ondernemen we actie. Via sociale media laten we de vredesmeeuw breed uitvliegen via de hashtag #westkust4peace. We richten een oproep aan alle gemeentebesturen, scholen, jeugdbewegingen, handelaars, bedrijven en organisaties om de vredesmeeuw een plaats te geven in de werking en op deze manier ook in het straatbeeld, opvallend ingekleurd of sober zwart – wit. Laat ze een opvallende en symbolische aanwezige zijn. Je kan de meeuw vinden op onze sociale mediakanalen: westkust4peace.”

“Onze vraag tot wereldwijde vrede is er één van dialoog en begrip. We doen een oproep aan alle (lokale) beleidsmakers om deze visie uit te dragen, en om hun collega’s op Vlaams, Federaal en Europees niveau aan te zetten tot actie. Laten we samen onze wens voor vrede vleugels geven. Het signaal uitsturen dat we niet langer toekijken, maar actief oproepen tot een staakt-het-vuren en structurele vrede wereldwijd”, is hun noodkreet.