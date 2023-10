Zetje in Lichtervelde is nieuwe ontmoetingsruimte

Begin oktober opent Zetje de deuren, een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar spullen die niet meer worden gebruikt een tweede kans krijgen.

Het eerste project van Zetje is Sinterklaas. Elke woensdag van oktober kan er speelgoed binnengebracht worden, die dan aan een kleine prijs wordt verkocht in november. Een tiental vrijwilligers zetten zich hiervoor in. “Zetje kan je letterlijk en figuurlijk opnemen”, zegt Ann Gunst.

“Het wil een (t)huis zijn voor mensen die nood hebben aan gezelschap, die graag een babbeltje slaan met een kop koffie erbij. In de tweede plaats is het ook een duwtje in de rug. Zo starten we in oktober met de inzameling van tweedehands speelgoed. Dit zal aan een kleine prijs verkocht worden in november, naar aanleiding van Sinterklaas. We doen dan ook een warme oproep om speelgoed dat nog in goede staat is, binnen te brengen”, vertelt Ann.

Kerstdecoratie

“De meubelen die in Zetje staan zijn er in samenwerking met de kringwinkel in Ingelmunster. Naast de verkoop voor Sinterklaas, zal er ook een verkoop zijn van kerstdecoratie, de inzameling hiervan start in november. “We hadden totaal geen invulling en zijn volledig van nul gestart. Vandaar dat we starten met deze twee projecten. Nadien evalueren we, en kijken we wat we volgend jaar verder kunnen doen”, zegt Ann.

“De ontmoetingsruimte is voor iedereen toegankelijk, we merken dat we in Lichtervelde niet iedereen bereiken, er zijn nog altijd doelgroepen die uit de boot vallen. Misschien komen er tijdens de volgende maanden andere noden bij de mensen naar boven, waar wij kunnen op inspelen, of hen eventueel kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties.”

Inzameling speelgoed

Het speelgoed kan worden binnengebracht elke woensdag van oktober tussen 14 en 17 uur in de Statiestraat 76 in Lichtervelde, vanaf november wordt het speelgoed verkocht. Kerstdecoratie kan binnengebracht worden in november. De stuurgroep van Zetje bestaat uit Ria Beeusaert-Pattyn, Ann Gunst, Gaëlle Beeusaert en Herman Becue. (JW)