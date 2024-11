Zestigers kwamen bijeen

De 60-jarigen die tussen 1970 en 1976 in een van de negen lagere scholen van Ardooie, Koolskamp of de Tassche school liepen, kwamen samen in ‘t Hofland. Ook de 60-jarigen die in Ardooie of Koolskamp zijn komen wonen, werden uitgenodigd. Het werd een gezellig feest en voor velen een leuk weerzien met de vrienden en vriendinnen van weleer. De samenkomst werd georganiseerd door Francine Defour, Ann Tavernier, Anne Vancompernolle, Rik Crombez, Rik Verhelle, Dominiek Dierckens, Kurt Vanthomme en Gino Van Eeckhoutte. (foto JM)