Zestiende Historic Tour Remember Pedro: “Een jaarlijkse reünie inde nabijheid van Pedro”

Op zondag 18 juni vindt de 16de editie van de Historic Tour Remember Pedro plaats. Gino Vandamme en Dirk Kesteleyn stippelden opnieuw een rit van 150 km uit. “Bij het uitstippelen van de Pedro rit heb ik als parcoursbouwer met vallen en opstaan door wegeniswerken er mij opnieuw kunnen doorslaan”, vertelt Gino Vandamme.

“Pedro, waarvan zijn zus Carol zijn oogappel was, is spijtig genoeg op 25-jarige leeftijd verongelukt op enkele kilometers van onze woning”, vertelt Gino Vandamme. “Omdat onze zoon toch jaarlijks nog eens zou herinnerd worden, vindt nu voor de 16de keer de ‘Historic Tour Remember Pedro’ plaats op zondag 18 juni. Wij begroeten de deelnemers In ‘t Riet in Zillebeke die vanaf 9 uur vrij kunnen starten voor de ochtendrit met een stukje Westhoek, Heuvelland, de IJzer en de Westkust. ’s Middags wordt verzameld in restaurant De Normandie, gebouwd in de vorm van een boot, langs de Koninklijke Baan in Koksijde. Op het menu staat een voorgerechtje, hoofdgerecht, dessert, een glas wijn en water. In de namiddag gaat het via Bulskamp en Stavele naar de streek van ’n’ommelpluk’ om dan opnieuw aan de startplaats aan te komen waar nog een Breugeltje en een gewone consumptie wacht. Onderweg is er mogelijkheid om vrijblijvend een terrasje mee te pikken, aangeduid in het roadbook.”

Aangename sfeer

“Wij hopen dat het een gezellig dagje ‘bachten de kupe’ wordt met de aangename sfeer van ‘t zeetje waarbij je kan genieten van het landschap, binnenwegeltjes met panoramisch uitzicht en met respect voor andermans liefhebberij en voorzichtigheid opbrengen voor ouders met hun kindjes op de fiets”, vervolgt Gino Vandamme. “Een dag waarop vrienden worden gemaakt en zij die er al van bij de eerste editie bij waren of mindere of meerdere keren naar Zillebeke zijn afgezakt, één grote familie zijn tijdens de jaarlijkse reünie in de nabijheid van Pedro. Het OC In ’t Riet wordt voor deze dag ‘Café in ’t Dorp’. De Sint-Pietersvrienden en het Sint-Maartenscomité staan hier borg voor. De samenkomst van de eerste wagens gebeurt rond 8 uur en de aankomst van de rit is voorzien rond 17.30 uur.”

De totale afstand bedraagt ongeveer 150 km. De rallyplaat werd speciaal ontworpen en getekend voor Pedro door wijlen Joke Pype. De deelnameprijs voor volwassenen bedraagt 54 euro en 24 euro per kind. Daarin is inbegrepen: koffie, mini-koffiekoekjes, middagmaal op speciale locatie en bij aankomst een breugeltje met drankje en een gedetailleerd roadbook. Inschrijven kan tot 9 juni via gino.vandamme@skynet.be of 0474 46 77 55.

Intussen nodigt de Corola Vriendenkring voor kinderen met een mentale beperking iedereen uit voor een gastronomische maaltijd, gevolgd door het dertigste en laatste optreden van Luc Steeno ten voordele van ‘Corola’. Dit vindt plaats op zondag 15 oktober in Hof ter Heulebeke in Beselare. (Erwin Gabriëls)