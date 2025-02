Zestiende editie van Dag van de Buren: zet je stoel maar buiten

Zet je stoel maar buiten en geniet samen met je buren van een gezellige avond, want op 23 mei vieren we opnieuw Dag van de Buren. Ook dit jaar is er een wedstrijd verbonden aan Dag van de Buren.

De nieuwe campagne van Dag van de Buren ging van start op 25 februari in het Beverhuys, waar enthousiaste buurtbewoners, wijkcomités en deelnemers van de vorige edities samenkwamen. Voor deze zestiende editie zorgde de creatieve input van de leerlingen uit de richting Taal & Communicatie uit de Burgerschool voor een nieuw campagnebeeld waar een stoel centraal staat.

Een goede buur maakt een wereld van verschil. Een helpende hand, een spontane babbel of een oogje in het zeil houden wanneer je op vakantie bent … verbinding is zo belangrijk.“Een sterke buurt is het fundament van een warme en leefbare stad. Door elkaar te ontmoeten, bouwen we aan een plek waar iedereen zich thuis voelt”, zegt burgemeester Kris Declerq.

Een buurtfeest, nominaties en een wedstrijd

Nodig je buren uit om op 23 mei gezellig samen te komen met een hapje en een drankje erbij. Wil je hiervoor tafels en stoelen lenen of je straat verkeersvrij maken? Dit kan je aanvragen voor 26 april via evenementen.roeselare.be. Als het niet nodig is om de straat af te sluiten voor het verkeer, dan is het mogelijk om tot 22 mei een aanvraag in te dienen.

Is jouw buur iemand die altijd voor anderen klaarstaat? Nomineer hem of haar via buurten.roeselare.be en deel jouw verhaal voor 23 april. De Stad selecteert enkele hartverwarmende verhalen en zet deze bijzondere buren op Dag van de Buren extra in de schijnwerpers.

Ook dit jaar is er een wedstrijd verbonden aan Dag van de Buren. Versier samen met jouw buren een stoel als het symbool van Dag van de Buren. Zet de stoel zichtbaar in de straat en stuur een foto van jullie creatie naar samenleven@roeselare.be voor 23 april. De orgineelste inzendingen winnen een verrassingspakket of leuke animatie voor op het buurtfeest!