Zestien Zuid-West-Vlaamse politici verenigen zich voor De Warmste Week en wagen zich aan wedstrijd dodgeball

Jaarlijks zorgt De Warmste Week voor een grote golf van solidariteit. December is zo uitgegroeid tot een maand waarin spontane initiatieven ontstaan. Enthousiast sluiten Wevelgems schepen Kevin Defieuw (CD&V) en Vlaams Volksvertegenwoordiger Maxim Veys (vooruit) zich hierbij aan. Op uitnodiging van beiden zullen zestien politici uit de regio Zuid-West-Vlaanderen zich wagen aan een wedstrijd dodgeball. “De Warmste Week heeft geen partijkaart, een warm initiatief moet dan ook de gemeente- en partijgrenzen overstijgen. Het is alvast hartverwarmend dat opnieuw zoveel collega’s op de kar zijn gesprongen. We hopen dankzij dit initiatief onze duit in het zakje te doen en willen vooral ook tonen dat samenwerking in de politiek bestaat”, aldus Defieuw en Veys.

Ook vorig jaar namen beiden initiatief. Toen werd met enkele jonge schepenen gevoetbald met de jongeren van Red Side Academy. “Ondanks zwaar verlies was dit een bijzondere en warme ervaring. Daarom willen we het initiatief graag herhalen en zelfs uitbreiden. Zo kregen niet alleen de jonge schepenen, maar ook de burgemeesters uit de regio een uitnodiging”, duiden Defieuw en Veys.

Wedstrijd dodgeball

Op 16 december zullen de politici een wedstrijd dodgeball spelen. Dit is een variant op het beter gekende trefbal. Met De Golden Spurs heeft de regio overigens een echte competitieploeg. Het team zal graag instaan voor de speluitleg en -begeleiding.

Het jaarthema van De Warmste Week is ‘opgroeien zonder zorgen’. “Dit zou eigenlijk een evidentie moeten zijn. Kinderen en jongeren moeten zich in een geborgen omgeving kunnen ontplooien. Toch is dit ook in onze regio niet altijd het geval. Uiteraard dient de politiek een klimaat te creëren waarin kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien. Toch kan de politiek dit niet alleen. De 287 hartverwarmende initiatieven die op steun vanuit De Warmste Week kunnen rekenen, hebben een sleutelrol. Door dit initiatief willen we hen ook symbolisch ondersteunen”, besluiten Defieuw en Veys.

In totaal zullen 16 politici deelnemen:

Wouter Allijns (schepen Kortrijk), Francis Benoit (burgemeester Kuurne), Kevin Defieuw (schepen Wevelgem), Bram De Loof (schepen Kuurne), Lobke Maes (schepen Wevelgem), Daan Mostaert (schepen Lendelede), Sandra Platteau (schepen Avelgem), Bert Schelfhout (schepen Deerlijk), Jan Seynhaeve (burgemeester Wevelgem), Bas Surmont (schepen wevelgem), Alain Top (burgemeester Harelbeke), Kasper Vandecasteele (schepen Menen), David Vandekerckhove (schepen Harelbeke), Ruth Vandenberghe (schepen Kortrijk), Pauline Vanmarcke (schepen Anzegem) en Maxim Veys (Vlaams Volksvertegenwoordiger).

Iedere speler doet een bijdrage die integraal naar De Warmste Week gaat.