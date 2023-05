Zesde leerjaar Mandelbloesem houdt laatste zwerfvuilactie

Het mag gezegd dat de kinderen van het zesde leerjaar van Mandelbloesem en de Ginste een ferme duit in het zakje doen voor het proper houden van het centrum en de straten daarrond. Tijdens dit schooljaar rukten ze drie keer uit in gezelschap van mensen van de minaraad.

Zopas werd de allerlaatste actie afgesloten en volgens de bevindingen van Guido Vangroenweghe kennen de opruimbeurten meer en meer succes. “Het ziet ernaar uit dat de bevolking er zich stilaan van bewust wordt dat zwerfvuil niet thuishoort in de grachten en blikjes niet zomaar achteloos door het raam van de wagen kunnen gegooid worden. In de landelijke Vinkstraat waar normaal veel vuil te vinden is, viel helemaal niets meer te rapen en dat is een positief teken”, aldus juf Ann Deschrijver.

Namen deel aan de zwerfvuilactie: Nihal Absa, Jana Abujami, Olivia Beke, Sion Decat, Lou Dujardyn, Chiara herman, Lévi Heyrick, Sepp Heyrick, Rayen Karoui, Louise Mabbe, Alexander Snauwaert, Jonas Vandenberghe, Lena Vandenberghe, Elena Vandenbroucke, Febe Vandewiele, Helena Van Dorpe, Louise Van Mosselvelde, Assia Vanryckeghem en de begeleiders Jan Scherpereel, Guido Vangroenweghe en Guido Maes, Claire Mulier en juf Ann Deschrijver. (CLY)