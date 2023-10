Zesde feest van de leeftijdsgenoten uit 1943

De leeftijdsgenoten uit het jaar 1943 kwamen voor de zesde keer bijeen voor een feest. Na de officiële ontvangst in het gemeentehuis gingen ze naar ‘t Goed ter Couteren in de Handelsstraat.

Burgemeester Kurt Windels feliciteerde Stefaan De Boever, die op deze dag 84 jaar werd. Hij zei ook dat twee koppels van ver kwamen: Nieuwmunster (Zuienkerke) en Herent (Leuven). “Onze gemeente telt 74 80-jarigen, waarvan 44 vrouwen. Rita en Frans zijn de populairste voornamen. Op 21 juni 1943 werd ook de drieling Couvreur geboren.” Gerard Himpe sprak een woordje namens de 80-jarigen. “Onvoorstelbaar wat we de voorbije vijf jaar meemaakten. In 2020 moesten we ineens in ons kot blijven door corona. Wie had zoiets gedacht? Maar door corona traden ook veel leeftijdsgenoten het tijdperk van de digitale wereld binnen.”

Vier comitéleden

Het feest voor de 80-jarigen werd georganiseerd door Magda Lannoo, Carlos Remmerie, Lena Adens en Gerard Himpe. Op 18 september 1993 kwamen ze als 50-jarigen met in totaal 75 personen bijeen. In 2003 waren er 42 aanwezigen op hun feest voor de 60-jarigen, vijf jaar later kwamen er 30 mensen bijeen. In 2013 vierden ze hun 70ste verjaardag met 39 aanwezigen. In 2018 kwamen ze samen voor het feest van de 75-jarigen met 32 personen. Het zesde feest werd gehouden op zaterdag 30 september 2023, voor hun 80ste verjaardag met in totaal 52 mensen, waaronder 27 leeftijdsgenoten.

De aanwezige leeftijdsgenoten waren: Frieda Pillen, Frans Vanmarcke, Michel Lierman, Yolande Pillen, Jeanny Olivier, Marie-Jeanne Declerck, Christiane Craeynest, Frans Claerhout, Eric Desmet, Dirk Vanwynsberghe, Jan Vannieuwenborg, Jacques Deryckere, Werner Labeeuw, Freddy Lamaire, Jozef Demuynck, Veronique Vankeirsbilck, Rita Goeminne, Freddy Beernaert, Gerda Desmet, Yvette D’Haene, Gabriel Couvreur, Magda Vanhove, Erik Vanlerberghe, Magda Lannoo, Carlos Remmerie, Lena Aedens en Gerard Himpe. (Patrick D.)