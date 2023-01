Zes zingende Koningen voor verkeersveiligheid

In Stavele waren er dit jaar zes in plaats van drie Koningen, en dat prettig gestoorde gezelschap heeft voor het eerst na corona de traditie hernomen om van deur tot deur te zingen. De ludieke actie leverde dit jaar 900 euro op.

In deelgemeente Stavele bestaat ondertussen zo’n twintig jaar de traditie dat zes dorpelingen in de dagen rond Driekoningen met instrumenten en zelfgeschreven repertoire het dorp rondtrekken. De vrijdagnamiddag zingen ze voor een pint of twee in woon- en zorgcentrum ‘t Hoge, ‘s avonds trekken ze naar de Stavelse buitenwijken, de zaterdag gaan ze van deur tot deur in het dorp en op zondag zingen ze ook nog op de nieuwjaarsreceptie van de Gezinsbond.

Goed doel

Over alle edities heen zongen ze al een groot bedrag bijeen, geld dat steevast werd aangewend voor een goed doel op het dorp. Er werd kerstverlichting aangekocht, parochianen die een brand te verwerken hadden, kregen een financieel duwtje, de infoborden op het dorp werden bekostigd en er kwam een barbecue ten behoeve van alle plaatselijke verenigingen.

Ondertussen gingen de oude(re) koningen Jean-Pierre Vandelanotte, Patrick Firey en Rik Desodt met pensioen en overleed Willem Lanszweert. Overblijvers Herman Rombaut en Johan Dumortier vonden jonge opvolgers: de broers Jelle en Bram Vandelanotte, Stijn Boury en Jochen Debaenst.

Banners

“Er zijn heel wat inwoners die ons na al die jaren nog enthousiast steunen”, zegt Herman Rombaut. “We haalden 900 euro op, een mooi bedrag dat sowieso terug naar Stavele gaat. We gaan het geld dit jaar investeren in verkeersveiligheid. Het woonerf in de Krombekestraat is 20 kilometer per uur, maar die regel wordt continu overtreden. We denken eraan om grote banners te plaatsen zodat automobilisten er echt niet meer naast kunnen kijken. Maar we moeten nog verder overleggen.”

“Het woonerf is strikt genomen een speelstraat”, vult Stijn Boury aan. “Als shockeffect zouden we er dus eigenlijk een partijtje voetbal mogen spelen. Benieuwd hoe de vele wagens die er niet moeten zijn, dan zouden reageren. Op de receptie van de Gezinsbond spraken we burgemeester Liefooghe aan. Hij antwoordde dat hij ons initiatief genegen is en ons eventueel met een extra cent wil steunen.” (AB)