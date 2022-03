Zes vrienden lanceren Tielts biertje: “We zochten manier om onze vriendschap niet te laten verwateren”

In de feestzaal van De Post werd maandagavond een gloednieuw Tielts biertje gelanceerd. Na vier jaar voorbereiding lanceerden boezemvrienden Dries Kerkhove, Lukas Tinel, Wout Debacker, Bernd Hindryckx, Heikky Dewaele en Simon Popelier er hun Tjolder Trippel, het eerste biertje van Tjolders Brewery.

De Tjolder Tripel is het resultaat van een vriendschap die teruggaat tot in het eerste middelbaar. “We waren klasgenoten in het VTI van Tielt”, vertelt Simon Popelier. “Na onze hogere studies merkten we evenwel dat iedereen zijn eigen weg begon te gaan.”

Toch wilden ze hun vriendschap niet laten verwateren. “Daarom zochten we een gemeenschappelijke hobby. Dan waren we als het ware verplicht om elkaar te blijven zien”, lacht Simon. “De vraag was alleen wat die hobby zou worden.”

Brouwcursus

Een zomeravond en enkele biertjes brachten de oplossing. “Plots kregen we het idee om zelf een bier te brouwen”, aldus Simon. Een idee dat meteen op enthousiasme onthaald werd. De vrienden lieten er dan ook geen gras over groeien. “De avond zelf schreven we ons nog met twee in voor een brouwcursus, waarna we ook een brouwinstallatie kochten en begonnen te experimenteren.”

Een kleine vier jaar later resulteert het in de Tjolder Trippel: een trippel met citrus aroma’s, een licht bittere toets en een hoppige smaak, gepaard met een romige schuimkraag. De zes heren gingen voor de productie van hun eerste bier echter niet over één nacht ijs, maar konden terugvallen op een heuse community.

Via proefpakket

“We wilden niet alleen beslissen over wat ons bier moest worden”, duidt Simon. “We brouwden daarom zes verschillende tripels, elk met een verschillend recept, en stelden daarmee 250 proefpakketten samen. Die werden dan uitgedeeld aan vrienden en familie, waarna zij konden stemmen op hun favoriet. Twee biertjes staken er uiteindelijk bovenuit, waarna we die samengevoegd en verfijnd hebben.”

Een ‘beproefd’ recept dus, dat de heren ook in de toekomst willen volgen. “Jaarlijks willen we 250 mensen toelaten in onze groep. We noemen hen de Tasty Tjolders en het is de bedoeling dat zij bij het creatieproces van een nieuw biertje een proefpakket ontvangen en hun mening geven om ons zo te helpen tot een volwaardig bier te komen. Ik denk dat het een uniek concept is. Tegen de zomer willen we onze Tasty Tjolders trouwens al eens nieuw recept laten proeven.”

Al ligt de focus nu nog volop op de Tasty Trippel. Vanaf dinsdag 29 maart is die te verkrijgen in de webshop op www.tjoldersbrewery.be. Vanaf 1 april is hij ook verkrijgbaar in enkele Tieltse cafés. “Momenteel ligt onze focus vooral op Tielt, omdat ons verhaal hier begon. De eerste keer dat we in een Tielts café ons biertje drinken, zal al een enorme mijlpaal zijn”, besluit Simon. (TM)