Zes robotmaaiers voor Torhoutse voetbalvelden: “Op termijn geld uitsparen”

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond de aankoop goedgekeurd van zes robotmaaiers voor de stedelijke voetbalvelden. Het gaat uiteraard om de velden die geen kunstgras bevatten. Er is een bedrag van 82.000 euro voorzien, btw inbegrepen.

“Op die manier automatiseren we een deel van het groenbeheer”, zei schepen van Sport Pieter Billiet (CD&V). “Het gaat om de velden op De Velodroom, het sportstadion Benny Vansteelant (twee stuks), Verloren Kost, ’t Rozeveld en Wijnendale.”

Gras niet opvangen maar mulchen

Het maaien van de voetbalvelden is een niet te onderschatten karwei. “De voorbije jaren werden drie velden wekelijks onderhouden door externe bedrijven”, legde de schepen uit. “Onze stedelijke groendienst stond in voor het onderhoud van de overige velden. Door de aankoop van de robotmaaiers sparen we op termijn geld uit en kunnen de medewerkers van de groendienst op andere locaties ingezet worden. Met almaar meer groen in de stad is dat geen overbodige luxe.”

De robotmaaiers zullen het gras niet opvangen, maar mulchen. De versnipperde, afgemaaide sprietjes verdwijnen tussen de rest van het gras en zorgen zo voor natuurlijke bemesting van de velden. Plus: er is geen groenafval om af te voeren. De robotmaaiers zullen meerdere keren per week uitrijden. Ze worden gestuurd via een mobiele app, werken op gps en hebben een ingebouwde diefstalbeveiliging.