Zes projecten geselecteerd voor Burgerbudget: van spectaculaire kerstverlichting tot hondenlosloopweide

In een eerste editie van het burgerbudget zijn zes projecten geselecteerd voor uitvoering: de hondenlosloopweide, een mini-speelbos in VBS Langemark, Picknickbanken aan Jeugdhuis De Flodder, het BMX-cyclo-cross-mountainbiketerrein, de spectaculaire kerstverlichting op de kerk van Poelkapelle en uitbreiding van het weerstation in Langemark.

Het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle lanceerde begin dit jaar voor het eerst het burgerbudget, waarbij inwoners met een goed idee voor hun buurt, wijk of de hele gemeente een budget kunnen ontvangen om dat idee te realiseren. Tien verenigingen of personen dienden een voorstel in, waarvan acht voorstellen de stemronde haalden. Alle acht ideeën werden gesmaakt door de inwoners van Langemark-Poelkapelle. Zij stemden alle voorstellen door naar de volgende fase: de jury.

Jury

De jury bestaande uit deskundigen van het lokaal bestuur nodigde vervolgens alle uitvoerders uit voor een verdere toelichting van hun voorstel. “De voorstellen werden afgetoetst aan een resem criteria, zoals het draagvlak bij de omwonenden, het vernieuwend karakter en originaliteit van het voorstel, de mate waarin het voorstel realistisch, haalbaar en uitvoerbaar is…”, zegt schepen Laurent Hoornaert (TOPE 8920). De zes voorstellen die een gunstige evaluatie kregen van de jury, werden vervolgens een bedrag toegekend.”

Hondenlosloopweide

Er was in totaal 20.000 euro om te verdelen, met een maximum van 5.000 euro per project. De hondenlosloopweide van een werkgroep rond Gilke Schier ontving met 4.996,04 euro het hoogste bedrag. “De bedoeling is om de hondenloopweide te realiseren in de omgeving van wzc De Boomgaard”, zegt Gilke. “Niet alleen gaan veel hondenbaasjes daar nu al gaan wandelen, voor de bewoners van het woonzorgcentrum is het ook leuk dat er op de site wat meer leven in de brouwerij is.”

Kerstverlichting

4.839 euro werd toegekend aan het Kerstmarktcomité Poelkapelle. “Met dit budget willen we de bestaande kerstverlichting uitbreiden met een spectaculaire bewegende projectie op de kerk van Poelkapelle”, zegt Koen Dael van het Kerstmarktcomité. “We zijn natuurlijk heel blij dat we hiervoor nu de middelen krijgen via het burgerbudget. Als alles goed verloopt zouden de mensen het resultaat al moeten zien volgende eindejaarsperiode.”

cyclocrossterrein

Koninklijke wielerclub ‘De Verenigde Sportvrienden – Hoger Op’ krijgt dan weer 4.300 euro voor een uitbreiding van het BMX-, cyclo-, cross-, en mountainbiketerrein. “Momenteel wordt het parcours ter hoogte van het bufferbekken bij Milcobel al goed gebruikt, zowel voor particulieren als door wielerploegen”, zegt Wim. “Met dit budget zullen we het een heel stuk kunnen uitbreiden en attractiever maken.”

Speelbos, picknickbanken en Weerstation

Het voorstel voor het realiseren mini-speelbos van VBS Langemark, ingediend door de Ouderraad, sleepte 2.600 euro in de wacht. De vrijwilligers van jeugdhuis De Flodder mogen rekenen op 2.600 euro op de picknickbanken te vernieuwen. Michiel Bonte van de facebookpagina Weerstation Langemark ontvangt ten slotte 1.500 euro.

Het voorstel ‘Bank zoekt plek’ van Kunstkring 20-10 kreeg geen gunstige evaluatie, maar zal toch een plek krijgen op de hondenlosloopweide. De uitvoerders krijgen nu twee jaar de tijd om het project te realiseren. (TOGH)