Op de nieuwjaarsreceptie van scholengemeenschap Kleine Vos in Ieper werden enkele personeelsleden in de bloemetjes gezet die met pensioen gingen. Met een blik op de toekomst werd ook de sterke samenwerking tussen onze basisscholen gevierd. Op de foto zien we de gepensioneerde medewerkers Siska Verbeke, Nancy Haest, Martine Alliët, Sabien Dewulf, Joke Gille en Nancy Haest samen met de directie van de scholengemeenschap. (foto EG)