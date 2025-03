Zes maanden lang was deel van parking op Elf Juliplein in Wervik een stort: “Er was geen vergunning aangevraagd”

Maandenlang was een deel van de parking op het Elf Juliplein in Wervik, middenin het groen, een stort van een hoop signalisatie en materialen die onder meer werden gebruikt voor het ondergronds brengen van de blauwe kabel van Fiber. Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) kaartte het probleem zaterdag aan in een e-mail aan de stad. Dinsdagvoormiddag kwam men alles opruimen. “Er was geen vergunning aangevraagd voor het stapelen van materialen op het Elf Juliplein”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit) vrijdag in een antwoord aan Sanne Vantomme.

“Ik werd aangesproken door buurtbewoners die het meer dan beu waren dat de stad dit laat gebeuren”, reageert Sanne. “Als inwoners werken wensen uit te voeren, dan zijn ze steeds genoodzaakt om een machtiging voor inname van openbaar domein aan te vragen. Dat stort lag daar maar liefst zes maanden en was blijkbaar afkomstig van verschillende aannemers. Ik stelde de stad een aantal vragen.”

“Ik vermoed dat ons lokaal bestuur deze openbare vuilnisbelt evenveel verfoeit als wij. We zijn net als de bewoners van het Elf Juliplein blij dat deze vuile boel is opgeruimd en deze mensen opnieuw kunnen wonen in een nette wijk.”

Door het opruimen zijn er ook extra parkeerplaatsen voor de klanten van de dameskledingzaak AdCosy.