Zes kindjes uit gemeentelijke basisschool Spelenderwijs hebben op zondag 4 juni in de Sint-Audomaruskerk in Alveringem hun eerste communie gedaan. We zien Basile Lefever uit Alveringem, Maxim Vincent uit Alveringem, Thiago Deghandt uit Hoogstade, Ayden Pattyn uit Alveringem, Jerom Vermander uit Alveringem en Olivier Sadowski uit Alveringem tussen de juffen Joke Demolder en Inge Quaghebeur. (AB)