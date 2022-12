Zes kinderen met motorische beperking krijgen aangepast autootje cadeau: De mooiste dag van hun leven

Victor, Raphaël, Amy-Roose, Achille, Florian en Xander hebben woensdag de mooiste dag van hun leven meegemaakt. In de showroom van de Brugse Mercedes-Benzgarage Van Mossel-Vereenooghe mochten de zes kinderen met een motorische beperking racen in een aangepast autootje, dat ze nadien gratis meekregen. Het bezoek van Sinterklaas maakte er helemaal een topdag van.

Dit hartverwarmend initiatief kreeg vorm via het Go Baby Go-project van Hogeschool VIVES. Studenten en docenten van de bacheloropleidingen zorgtechnologie, logopedie en ergotherapie bouwden de elektrische autootjes volledig op maat van elk kindje.

“Het gaspedaal werd losgekoppeld en hebben we vervangen door een grote drukknop. Voor de veiligheid is ook een vijfpuntsgordel voorzien. Dit zijn coole autootjes, waarmee kinderen zich onafhankelijk kunnen verplaatsen. Ook op de speelplaats kunnen ze ermee rijden. Zo worden ze niet gestigmatiseerd en hebben ze meer sociaal contact”, zegt Benjamin Van Der Smissen, kerndocent zorgtechnologie VIVES campus Kortrijk.

Handige QR-code

De autootjes werden ook in de mate van het mogelijke voorzien van de naam en de lievelingsfiguren en -geluiden van elk kind. Handig voor de ouders is dan weer dat er op de drukknop een QR-code voor de technische handleiding staat.

“Het project Go Baby Go ontstond in de Amerikaanse staat Florida en telt ondertussen afdelingen in 26 landen. In België zijn we de enige afdeling”, vertelt Isabel De Beule, oprichtster en coördinator van Go Baby Go by VIVES Belgium. “Wij kopen autootjes aan bij de reguliere speelgoedfabrikant, en daarbij kiezen we voor Mercedes omdat die autootjes het gemakkelijkst aan te passen zijn. Mercedes Benelux schenkt ons ieder jaar een bedrag voor de aankoop van die autootjes.”

“Het streefdoel is jaarlijks tien kinderen tussen 1,5 en 4 jaar met een motorische of meervoudige beperking zo’n aangepaste auto te kunnen geven. Dat doen we in twee sessies. De kinderen van wie men meent dat ze in aanmerking komen, worden ons door ouders, therapeuten en buren gesignaleerd. Al die kinderen worden daarna uitgenodigd op een screeningmoment. Soms blijkt dan dat kinderen niet in aanmerking komen, omdat ze bijvoorbeeld te groot of heel bang zijn.”

“We zijn gestart in 2017 en het is nu al de tiende keer dat we dit organiseren. En behalve één keer in Plopsaland is dat altijd in Brugge geweest. Zo hebben we al veertig gezinnen uit heel Vlaanderen blij gemaakt.”

(Cesare Gregori)