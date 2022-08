Zes keer de Mont Ventoux op voor overleden zoontjes: “Hele emotionele tocht”

Het is de ergste nachtmerrie van elke ouder: je kindje verliezen. Voor Jaël Callens en Mauro Verleyen uit Zwevegem was het verdriet dubbel zo groot, toen ze zes maanden ver in de zwangerschap afscheid moesten nemen van hun tweeling. Als eerbetoon reed Mauro zes keer de Mont Ventoux op. De opbrengst schenkt het koppel aan vzw Boven De Wolken.

“Het was niet alleen fysiek heel lastig, maar ook mentaal heel zwaar. Vanaf de vierde keer kreeg ik het lastig, maar de familie en vrienden langs de weg hebben me over de meet geschreeuwd. Ik kon nog mijn fiets opheffen, maar daarna was het helemaal op.” Mauro Verleyen maakte woensdag tijdens en na zijn loodzware tocht alle emoties door. Zes keer de Mont Ventoux is een stevige uitdaging, zelfs voor een getrainde fietser als Mauro, die in het dagelijks leven postbode is.

De aankomst was voor iedereen een erg beladen moment, niet in het minst voor Jaël en Mauro. © GF

En toch verbleekte het bij die noodlottige vrijdag in maart vorig jaar. Toen werd hun tweeling stilgeboren. In oktober 2020 kregen ze al de eerste keer slecht nieuws. “Ons zoontje Lowie bleek geen niertjes te hebben en zou het niet halen. Niet veel later kregen we nog een klap, toen bleek dat Briek gestorven was in de buik.” Wat toen gebeurde, was als een waas. Er overviel hen een verdriet, dat niet onder woorden te brengen valt.

Toch dankbaar

“Bovendien zaten we nog volop in de coronaperiode. Bij het onderzoek van Lowie moest mijn vrouw alleen naar binnen in het UZ van Gent. Dat ik haar niet mocht bij staan, was heel hard. Toen ze werden geboren, stortte onze wereld in elkaar.”

Een verpleegster stelde hen voor aan de vzw Boven de Wolken, die stilgeboren kindjes fotografeert. “We hadden er nooit bij stilgestaan dat ons dat zou kunnen overkomen. Toen we hoorden wat ze deden, hebben we toegezegd. We lieten het op ons afkomen. Het voelde in het begin wat vreemd aan om te poseren met onze kindjes, maar vandaag zijn we zo blij en dankbaar voor die mooie herinnering. Zelf konden we geen foto’s nemen. Nu kijken we er vaak naar terug, ‘s avonds als we in de zetel zitten. Het brengt ons tot rust. Ook de kindjes (die gecremeerd zijn, red.) staan bij ons in een mooie urne in de vorm van een planeetje.”

3.000 euro voor de vzw

Toen Mauro vernam dat de vzw afhankelijk was van giften en donaties, wist hij meteen dat hij iets wilde terugdoen. En hij wist ook al snel hoe. “Ik ga al sinds mijn dertiende regelmatig naar de Mont Ventoux met mijn ouders. Ik fietste hem tijdens de vakantie een paar keer op, maar pas een paar jaar geleden deed ik dat voor het eerst drie keer na elkaar. Nu wilde ik het zes keer doen, als eerbetoon aan de zes maanden dat we de kindjes bij ons mochten hebben. Ik liet me sponsoren en de teller staat al op 3.000 euro. Mensen kunnen nog een maand lang hun steentje bijdragen.”

Heel wat familie en vrienden maakten de emotionele tocht mee en schreeuwde Mauro naar de top. © GF

Mauro heeft tenslotte heel wat lovende woorden over voor zijn vrouw. “Mijn vrouw en ik hebben ook enorm veel aan elkaar. Tijdens mijn tocht vroeg ik ook elke keer hoe het met haar ging.” Want vandaag is er gelukkig weer positief nieuws: Jaël is intussen zes maand zwanger. “Opnieuw een zoontje. En het gaat goed. Dat we die zes maanden voorbij zijn, scheelt enorm. Maar het is op alle vlakken al een emotionele periode geweest, zeker deze week.”

Een gift doen voor Boven de Wolken kan via www.bovendewolken.be/donatie.