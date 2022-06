Zes kandidaten voor verkiezing van Zotte Treze en Zotte Keirl in Pittem

Nu Zotte Maandag deze zomer opnieuw in vol ornaat georganiseerd wordt in Pittem, keert ook de verkiezing van Zotte Keirle en Zotte Treze terug. In de raadzaal van het gemeentehuis werden alvast de zes kandidaten – drie jongens en drie meisjes – voorgesteld.

Martijn Dekeyzer (10), Ian Dendonker (12), Guillaume Desmet (10), Axelle Soenens (12), Margaux Hindryckx (10) en Alice Depypere Claeys (10) zullen strijden om het begeerde lintje van Zotte Keirl en Zotte Treze. Aan de hand van een zelfgemaakt filmpje stelden de kandidaten zich vorige vrijdag al eens voor aan burgemeester Ivan Delaere en het Pittems Zotteke.

Op zaterdag 16 juli zal het zestal dan uitmaken wie zich een jaar lang de Zotte Keirl en de Zotte Treze van de gemeente mag noemen. Tijdens de show op het Verbiestplein zullen ze het publiek proberen entertainen en onderworpen worden aan een spervuur van vragen. Ook zullen ze enkele proeven tot een goed einde moeten brengen, waarna ze ook nog elk vier minuten krijgen om met hun act het publiek én de jury te proberen overtuigen.

In totaal zijn er drie proeven. Zo heeft de vierkoppige jury, die voor elk deeltje punten zal geven, zeker voldoende gezien. Het zal uiteindelijk ook dat viertal zijn dat beslist wie eeuwige roem opstrijkt in en rond Pittem en Egem. (TM)