Zes jaar na diefstal krijgt Pierre uit Oostduinkerke gestolen uurwerk terug van buurvrouw, maar zij was niet de dief!

Een opmerkelijk verhaal uit Oostduinkerke. Na een diefstal bij hem thuis in 2015 was Pierre Dalle (73) zijn polshorloge kwijt. Dat had hij het jaar ervoor van zijn enige zoon gekregen als dank. Vandaag ziet Pierre plots zijn gestolen cadeau op Facebook in een post van zijn buurvrouw. Wat blijkt? Die buurvrouw is helemaal de dief niet, integendeel.

Pierre Dalle is in Koksijde en omstreken bekend voor zijn werklust en creatieve ideeën. Bij de gemeente Koksijde, waar hij jarenlang actief was, stond hij onder meer in voor de kerstdecoratie. Mensen kwamen van heinde en verre om die te bewonderen.

Bedankje

Ook in zijn vrije tijd steekt de, intussen gepensioneerde, Pierre graag de handen uit de mouwen. In 2014 deed hij verbouwingswerken bij zijn zoon Peter. Als dank kreeg hij een horloge van het merk Boss met achteraan ‘Bedankt’ en ’27.10.2014’.

“Ik koesterde het geschenk met heel veel liefde. Peter is onze enige zoon”, vertelt Pierre. Maar op 22 oktober 2015 sloeg het noodlot toe. “Ik was met mijn vrouw even boodschappen gaan doen en toen we terug kwamen lag ons hele huis ondersteboven. Meteen merkte ik op dat mijn polshorloge verdwenen was. De lokale politie deed de nodige vaststellingen, de dader kon uiteindelijk gevat worden maar van mijn waardevolle geschenk was er geen spoor.”

In de tuin

De jaren gingen voorbij en Pierre had nooit gedacht dat hij zijn horloge ooit nog zou terugzien. “Het was mijn zoon die vandaag donderdag op Facebook plots een foto zag van zijn cadeau voor mij”, glundert de Oostduinkerkenaar. “Vreemd was wel dat het uurwerk in de tuin lag van onze buurvrouw. Zij woont hier drie huizen verder.”

Fien Leerman, de bewuste buurvrouw, pikt meteen in: “Ik ben de dief niet hoor (lacht). De dader heeft die vermoedelijk tijdens zijn vlucht over mijn haag gesmeten. Voor mijn hond wilde ik een afscheidingsdraad plaatsen zodat hij niet ontsnapt. Toen ik mijn haag daarvoor aan het inkorten was, spotte ik plots het horloge.”

“Aan de achterzijde las ik de persoonlijke boodschap. Iemand moest dat juweel wel missen dus plaatste ik het op Facebook. Al snel kwam er reactie. Groot was mijn verbazing dat het horloge van Pierre was. Wij hebben nog samengewerkt bij de gemeente Koksijde. Het is een bijzondere man en daarom doet het dubbel zoveel deugd dat ik hem daarmee een plezier kan doen.”

Nooit meer uitdoen

En opgelucht is Pierre zeker. “Wie had dat nu gedacht”, klinkt hij nog steeds met een zeker ongeloof. “Dit cadeau heeft zo’n grote emotionele waarde. Ik zal het nooit meer uitdoen. Behalve dan om te werken want ik wil uiteraard niet dat het vuil wordt of kapot gaat.”

“Want wonder boven wonder, dat horloge werkt nog steeds. De batterij was dan wel plat na zes jaar in de buitenlucht te liggen maar die is vernieuwd en nu marcheert het gewoon. Mijn zoon heeft me toch wel goeie kwaliteit gegeven, dat is bewezen. Ik heb Fien alvast bedankt met een mooie ruiker bloemen. Ze heeft mijn dag meer dan goed gemaakt.”

(GUS/foto grf)