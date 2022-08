Zenastic organiseert wedstrijd flyball op 14 augustus

De Oudenburgs club Zenastic van Roderick Creyf organiseert voor het eerst een wedstrijd flyball. Dit is een teamsport voor honden. De wedstrijd vindt plaats op zondag 14 augustus op het terrein van KWS Oudenburg in de Bekestraat.

Wie houdt van spektakel met honden, mag op zondag 14 augustus de wedstrijden flyball zeker niet missen. “Deze hondensport wint de jongste jaren aan populariteit en we zijn dan ook blij dat er een wedstrijd in Oudenburg kan plaatsvinden”, zegt schepen van Sport Tahira Malik.

Flyball is een teamsport waarbij vier honden beurtelings over vier hindernissen naar een toestel rennen. In dit toestel zit een tennisbal die de hond met een druk van de poot uit het toestel laat springen en ook opvangt. Dan moet de hond enkele horden nemen en de bal zo vlug mogelijk naar zijn baasje brengen. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen worden de honden dan ook getraind om haast neus-aan-neus op de start/finish-lijn met elkaar te wisselen. Training, inzicht, en concentratie zijn dan ook voor de baasjes onontbeerlijk, en zelfs een coach is net als bij veel andere sporten heel belangrijk.

De wedstrijd

“Elk team bestaat uit zes honden, vier basisdieren en twee reserves. Deze mogen gedurende een wedstrijd om praktische of strategische reden worden gewisseld. In een wedstrijd racen twee ploegen tegen elkaar.

“Het team waarvan de vier honden het eerst foutloos binnenkomen, wint die heat. Een race bestaat uit drie heats of soms vijf, afhankelijk van de organisatie”, legt Roderick Creyf van Zenastic uit. De Oudenburgse club bestaat een vijftal jaar.

Voor alle rassen

“Alle rassen kunnen aan de wedstrijd – is in feite een onderdeel van de Belgische supercup – deelnemen”, vertelt Roderick Creyf nog. “De toegang is gratis en iedereen is welkom om de wedstrijden te volgen.”

Bekijk hier een video van deze bijzondere sport: