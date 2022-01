Zelfs zonder kerstconcert kan de Gilde der Erepoorters 12.500 storten aan goede doelen

De coronacrisis noopte de Gilde der Erepoorters om haar tiende kerstconcert dat op zaterdag 18 december in cc De Spil in Roeselare plaats zou vinden, te annuleren.

Dit concert zou verzorgd worden door Mister Eurosong Johnny Logan en het koor Laudato Si uit Roeselare. “Een streep door de rekening van de cultuurliefhebbers die al vele jaren graag onze kerstconcerten bezoeken, maar ook voor de sociale doelen die wij met dit concert wilden steunen”, aldus hoofdman Eddy Brouckaert.

“In tijden waarin het ook voor sociale organisaties niet gemakkelijk is om financiële middelen te werven, hebben we gezocht naar een manier om hen toch financieel te kunnen ondersteunen. Daarom werd aan onze sponsors en aan onze vip-kaarthouders gevraagd of zij het bedrag van hun kaart of sponsoring teruggestort wensten te krijgen, of als wij dat geld (of een deel ervan) in een fonds mochten stoppen om de tien sociale doelen te steunen die we voor dit kerstconcert hadden uitgekozen.”

“De reactie op onze oproep werd een onverhoopt succes. Op die manier werd maar liefst 12.500 euro ingezameld, waardoor wij onze goede doelen toch het voorziene geld hebben kunnen overhandigen. De stortingen zijn inmiddels gebeurd! We ervaren deze mooie geste van onze sponsors en vip-kaarthouders als een bijzonder warm gebaar.”

Deze tien sociale doelen kregen elk een bedrag van 1.250 euro uitbetaald:

– Vzw D.O.G.B.O – DOGBO: een vzw die binnen het kader van 10 jaar stedenband tussen Roeselare en het Beninese Dogbo de uitbouw van een beroepsopleidingscentrum voor kwetsbare meisjes (NGO PEJES) in Benin mee financiert.

– Vzw Onze Kinderen: de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor de leefgroep ’t Hofke

– Vzw ’T Hope EN Jakedoe: steun aan activiteiten voor kinderen en jongeren in armoede

– Het Mannahuis: steun voor het onderhoud en het op peil houden van de keukenapparatuur

– Dominiek Savio: steun voor de inrichting van nieuwe aangepaste leefruimtes en therapielokalen voor kinderen en jongeren

– Vzw Televestiaire: steun voor de inrichting van hun nieuwe ‘thuis’ in de Stationsdreef 78

– Kerckstede: steun voor de aankoop van speciaal ontworpen zitzakken voor een beter lichaamsgevoel bij hun patiënten

– Nieuwjaarsactie Roeselare (NAR) steun voor hun werking die bij het eindejaar zorgt voor een feestelijke maaltijd, op locatie en in coronatijden zelfs aan huis bezorgd, voor in armoede levende mensen in onze stad Roeselare

– Sint Idesbald: steun voor de inrichting van de OBS speelplaats voor leerlingen die net de lagere school hebben verlaten

– AZ Delta, steun aan Twoape: de kinderpsychiatrische dienst van het ziekenhuis

Ondertussen kan de vereniging meedelen dat het tweejaarlijkse feest van de Gilde der Erepoorters op zaterdag 11 juni in De Vossenberg plaatsvindt.