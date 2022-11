Zelfs wereldoorlog kreeg eeuwenoud herenhuis in Ieper niet (helemaal) klein, maar nu kan het voor een miljoen van u zijn

Voor het eerst hangt een te koop-bordje aan de beschermde gevel van een grote herenwoning, die vijf eeuwen en een wereldoorlog doorstond in hartje Ieper. Het huis is vernoemd naar een adellijke familie, die er generatieslang woonde. Er blijkt veel interesse in het pand, waaraan een minimaal prijskaartje hangt van een klein miljoen euro. “Kandidaten worden gescreend, we gaan er geen museum van maken.”

“Voor de wereldoorlog had Vlaanderen nog z’n origineel karakter bewaard”, schrijft de Ieperse fotograaf Véron De Deyne in 1919. “Helaas! Hier blijven enkel gammele ruïnes over. Geen enkele constructie bleef intact”, vervolgt hij in zijn boek met foto’s van het puin in een onherkenbaar Ieper, zijn “oude middeleeuwse stad met groots verleden”.

Maar tijdens een wandeling door het “desolaat panorama” in de eerste lente na de oorlog fotografeerde Véron een erfgoedparel, die de bombardementen opmerkelijk goed doorstond in vergelijking met veel andere architectuur. De karakteristieke trapgevel van ‘Huis Biebuyck’ uit 1544 bleef grotendeels recht en vertoonde nog steeds het decoratieve zon- en maanreliëf, met Mariabeeld ertussen. De woning in de Diksmuidestraat, op nog geen 200 meter van de Grote Markt, was vernoemd naar de eigenaar, die deel uitmaakte van de adellijke familie Biebuyck.

Beschermd monument

Na herstel volgens het vooroorlogs uitzicht duidde het Vlaams agentschap van Onroerend Erfgoed het Huis Biebuyck aan als beschermd monument. “Een mooi voorbeeld van laatgotische baksteenarchitectuur”, stelt het agentschap.

Raymond blijkt de laatste ‘Biebuyck’, die er woonde. De man overleed vorig jaar op twee maand van zijn honderdste verjaardag en z’n familie verkoopt nu een van de weinige Ieperse huizen, die de Groote Oorlog doorstond.

Zeldzaam

“Deze unieke herenwoning komt voor het eerst op de markt, want het werd doorheen de eeuwen als familiebezit overgedragen van generatie op generatie. De meeste familie woont nu ver van Ieper, vandaar de beslissing tot verkoop”, zegt Edouard Baron, die het pand met zijn vastgoedkantoor ERA Domus te koop stelt. “Zo’n authentieke gevel is zeer zeldzaam in een stad als Ieper, die helemaal platgebombardeerd was.”

De minimale vraagprijs bedraagt 985.750 euro. “Het pand heeft minimum zes ruime slaapkamers, enkele badkamers, een royale inkomhal met vestiaire en gastentoilet, bureelruimte, lichtrijke woonkamer met open haard, grote zolderruimte, kelderverdieping, zongerichte tuin en garage, die uitgeeft op de nabijgelegen Cartonstraat”, vervolgt Edouard. “De bescherming is van toepassing op de gevel en het dak. Beide werden recent vernieuwd. Binnen is wel veel vrijheid voor eventuele opfriswerken.”

Het verkoopbord hangt pas aan de gevel, maar het kantoor van Edouard krijgt al veel vragen. “Het is natuurlijk niet de bedoeling om er tijdens de verkoopperiode een museum van te maken, dat door iedereen eens kan bekeken worden. Daarom screenen we mogelijke kandidaten op voorhand.” (TP)